Cách các doanh nhân chung sống với cuộc chiến cảm xúc dài

Những bài học đầu tiên của tôi về sức mạnh của tâm lý học đến từ mẹ tôi. Với sự khôn ngoan như một bậc thầy, bà luôn có khả năng đặc biệt trong việc biến những rối loạn cảm xúc thành những bài học dễ hiểu và dễ áp dụng về hành vi con người.

Bạn có thể rèn luyện sức mạnh tinh thần

Có lần, vào một ngày đặc biệt khó chịu ở trường cấp 2 (mà thực ra ngày nào cũng khó với lứa tuổi đó), tôi đã trải qua điều mà rất nhiều bé gái từng gặp: bị những kẻ hay châm chọc bắt nạt. Tối hôm đó, tôi ngồi với mẹ, vừa khóc vừa hỏi liệu mình có nên chuyển trường không. Mẹ tôi bảo rằng bà hiểu mong muốn thoát ra, nhưng có lẽ đây là cơ hội để tôi nhìn lại chính mình.

"Emily", mẹ nói, "con có những người bạn tốt và một gia đình yêu thương con, nhưng sớm muộn gì con cũng sẽ gặp những người không tử tế và mang theo nhiều giận dữ. Nhưng có một điều quan trọng: không ai có thể làm tổn thương con bằng những lời xúc phạm mà chính con không tin là đúng về mình. Điều đó có nghĩa là lòng trắc ẩn với bản thân chính là liều thuốc giải cho mọi sự căm ghét mà con gặp phải".

Những lời khai thị thấu đáo của mẹ luôn đến đúng lúc tôi cần, và chúng đã làm thay đổi sâu sắc cách tôi nhìn nhận cảm xúc và suy nghĩ của mình, đến mức ảnh hưởng đến cả hướng đi của cuộc đời tôi. Tôi nhận ra việc dành không gian cho cảm xúc, quan sát suy nghĩ, chấp nhận trải nghiệm và xử lý cuộc sống của chính mình là điều có sức mạnh lớn đến thế nào.

Tôi cũng từng học một lớp tâm lý học ở trường trung học, nơi tôi học được rằng khi bạn hiểu nhiều về tâm lý học, bạn sẽ hiểu được một chút về mọi thứ, bởi vì thế giới này vận hành bằng ngôn ngữ của các mối quan hệ, và tâm lý học chính là nghiên cứu về mối quan hệ giữa ta với chính mình và với người khác. Tôi rất thích ý tưởng đó - rằng mình có thể học ngôn ngữ của các mối quan hệ - và tôi đã theo đuổi con đường trở thành nhà trị liệu để có thể hỗ trợ người khác vượt qua khó khăn.

Sinh ra và lớn lên ở Thung lũng Silicon, tôi bắt đầu quan tâm đến tư duy và cách suy nghĩ của các doanh nhân. Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ diễn ra khi tôi đang học cao học, tôi nhận ra rõ rằng những người điều hành các công ty lớn mà tất cả chúng ta đều đang sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của họ chính là những người có ảnh hưởng lớn đến thế giới và xã hội. Vì vậy, họ càng khỏe mạnh về tinh thần và cảm xúc, thì tất cả chúng ta càng được lợi. Khi tốt nghiệp, tôi đã bắt tay ngay vào việc hỗ trợ nhu cầu cảm xúc của những nhà sáng lập và các doanh nhân hoạt động ở cường độ cao.

Như bạn có thể hình dung, cuộc sống của một doanh nhân đòi hỏi sự kiên cường và linh hoạt vượt mức bình thường. Tiếc là, phần lớn họ lại không có sẵn nền tảng cảm xúc đủ vững để đáp ứng điều đó. Nhìn chung, những người này thường có xu hướng làm việc chăm chỉ hơn nữa khi mọi thứ trở nên khó khăn, thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Không có gì lạ khi các vấn đề cá nhân của họ dễ vượt ngoài tầm kiểm soát. Báo chí thường đưa tin về những vụ suy sụp tinh thần của doanh nhân là có lý do. Trong khi công ty mà họ sáng lập có thể tồn tại đủ lâu để nộp đơn lên sàn chứng khoán, thì chính họ - nếu thiếu sức bền cảm xúc - có thể sẽ không còn đủ sức để là người rung chuông mở sàn giao dịch.

Trong công việc trị liệu cá nhân, tôi đã giúp hàng trăm doanh nhân vượt qua những giai đoạn khó khăn thông qua việc xây dựng sức khỏe cảm xúc. Điều tôi nhận ra là nếu tập luyện đủ đều đặn trong "phòng gym cảm xúc" của đời sống hàng ngày, ai cũng có thể rèn luyện được sự kiên nhẫn, sức mạnh, bản lĩnh và khả năng hồi phục - những yếu tố cần thiết để thành công lâu dài.

Ban đầu, việc tập trung vào những khía cạnh này thường khiến nhiều người cảm thấy trái ngược với trực giác. Hầu hết doanh nhân - và phần lớn mọi người - đều cho rằng những phẩm chất này vốn là bẩm sinh. Nhưng kinh nghiệm lâm sàng của tôi lại chứng minh điều ngược lại.

Khi tiếp tục công việc trị liệu một - một với các doanh nhân, tôi ngày càng hứng thú với việc xây dựng một phương pháp chủ động và có quy mô lớn hơn để cải thiện sức khỏe tinh thần cho nhóm này. Để làm được điều đó, tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn lâm sàng với hàng trăm nhà tâm lý học và doanh nhân nhằm tìm hiểu những đặc điểm của các nhà lãnh đạo có sức khỏe cảm xúc tốt. Phân tích dữ liệu từ những cuộc phỏng vấn này đã làm rõ bảy phẩm chất tạo nên sức khỏe cảm xúc - và đó chính là nền tảng của cuốn sách này.

Khi đã có trong tay những kết quả nghiên cứu, tôi bắt đầu hợp tác tư vấn với một số công ty công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới, bao gồm Google, Asana, Spotify, Salesforce, NBCUniversal, GitHub, Nasdaq, Unilever và Bloomberg. Những tổ chức này đã mời tôi đến để hỗ trợ các nhà lãnh đạo của họ xây dựng những thực hành rèn luyện sức khỏe cảm xúc nhằm duy trì hiệu quả trong công việc.

Và vào năm 2019, tôi đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần mang tên Coa - một "phòng gym" dành cho tinh thần. Khi trở thành một nhà sáng lập thực thụ, những phẩm chất mà trước đó tôi từng hỗ trợ người khác phát triển bất ngờ trở nên thiết thực và có ý nghĩa trực tiếp đối với chính cuộc sống và thành công của tôi.

Nếu bạn đồng ý với quan điểm rằng doanh nhân đang phải chạy những "cuộc đua siêu dài" về mặt cảm xúc, thì điều hợp lý tiếp theo là việc rèn luyện cảm xúc của họ sẽ chuẩn bị cho bất kỳ ai đối mặt với những thách thức cá nhân và nghề nghiệp bằng năng lượng, sự kiên trì và - nhiều khi - là cả niềm vui.

Doanh nhân không phải là những người duy nhất cần rèn luyện sức khỏe cảm xúc, dù bạn là bác sĩ, giáo viên, cha mẹ, nhà văn, nghiên cứu sinh hay giám đốc điều hành, việc luyện tập cảm xúc sẽ giúp tăng hiệu quả, dẫn hướng hành động; giúp bạn tránh bị kiệt sức, căng thẳng và lo âu không cần thiết. Nó cũng giúp nuôi dưỡng cảm giác mãn nguyện và viên mãn từ bên trong.

Và điều quan trọng nhất là: nó sẽ cải thiện các mối quan hệ của bạn. Như nhà trị liệu tâm lý và chuyên gia về các mối quan hệ - Esther Perel - từng nói: "Chất lượng các mối quan hệ của bạn quyết định chất lượng cuộc sống của bạn", và mối quan hệ bạn có với chính mình là nơi bắt đầu.