Cách Binance tồn tại ở châu Âu

Sàn giao dịch Binance vẫn trụ vững ở thị trường châu Âu nhờ các kẽ hở trong hệ thống pháp luật dù không có giấy phép quản lý theo đạo luật MiCA.

Hồi tháng 6, thị trường crypto một phen rúng động trước thông tin Binance Holdings Ltd. - đơn vị vận hành sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới - sắp rời khỏi thị trường Liên minh châu Âu (EU) sau khi trượt giấy phép quản lý theo đạo luật MiCA.

Tuy nhiên, nhiều tháng kể từ vụ việc kể trên, nền tảng giao dịch này vẫn đang phục vụ hàng triệu người dùng tại khối 27 quốc gia thành viên.

Theo Bloomberg, trở ngại về giấy phép vận hành tại thị trường EU cho đến nay chỉ đóng vai trò như một rào cản hành chính đối đối với sàn tiền số Binance.

Chiêu trò "lách luật" của Binance

Đòn bẩy đầu tiên đến từ cơ chế "khách hàng tự tìm đến" (reverse solicitation) trong luật pháp châu Âu. Quy định này cho phép các sàn tiền số chưa được cấp phép vẫn có thể tiếp nhận người dùng, miễn là khách hàng tự chủ động mở tài khoản mà không thông qua các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp. Binance đã triệt để tận dụng kẽ hở này để tiếp tục kết nạp thêm nhà đầu tư mới trên toàn khu vực.

Song song với đó, sàn giao dịch này đã âm thầm điều hướng các hoạt động giao dịch của một bộ phận khách hàng tại EU sang một pháp nhân đặt tại Abu Dhabi (UAE) - nơi có hành lang pháp lý hoàn toàn độc lập với châu Âu.

Thực tế này phơi bày lỗ hổng lớn của Đạo luật Quản lý Thị trường Tài sản Tiền mã hóa (MiCA) - bộ quy tắc vốn được thiết kế nhằm đồng nhất hóa việc quản lý tài sản số trên toàn EU, nhưng đến nay vẫn chưa thể loại bỏ được sàn giao dịch không phép lớn nhất thị trường.

Bà Nina-Luisa Siedler, Giảng viên tại Đại học Khoa học Ứng dụng Berlin kiêm chuyên gia tư vấn tuân thủ MiCA, phân tích: "Việc không có giấy phép không đồng nghĩa với việc Binance buộc phải đóng toàn bộ tài khoản của khách hàng châu Âu".

Phản hồi về vấn đề này, đại diện Binance khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ luật pháp tại mọi khu vực tài phán đang hoạt động, đồng thời cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường EU trên cơ sở đáp ứng đầy đủ khung pháp lý MiCA.

Tuy nhiên, hồ sơ xin cấp phép của Binance lại vấp phải rào cản rất lớn từ giới chức tài chính cấp cao khu vực. Các nguồn tin thân cận với Bloomberg tiết lộ bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), đã trực tiếp can thiệp nhằm chặn đứng nỗ lực xin cấp phép của sàn tiền số này tại Hy Lạp.

Nhận thấy khả năng bị bác đơn, Binance đã vội vã rút lại hồ sơ vào ngày 16/6, chỉ một ngày trước khi Ủy ban Thị trường Vốn Hy Lạp (HCMC) đưa vấn đề ra biểu quyết tại cuộc họp ban lãnh đạo.

Binance tiếp tục bám trụ thị trường

Mới đây, Cơ quan Giám sát Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã gửi công văn yêu cầu sàn Binance xác nhận về lộ trình thu hẹp kinh doanh một cách trật tự tại khối. Dù vậy, thách thức lớn nhất mà các nhà quản lý EU phải đối mặt khi xử lý các nền tảng không phép là nguy cơ gây thiệt hại cho tài sản của chính người tiêu dùng nội địa.

Tại 6 quốc gia mà Binance từng lập pháp nhân gồm Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan, Thụy Điển và Litva, sàn tiền số này đã gửi nhiều email đề nghị người dùng rút tiền khỏi hệ thống. Những tài khoản này phần lớn chỉ được phép rút tài sản mà không thể thực hiện giao dịch chủ động.

Tuy nhiên, nhờ cơ chế người dùng tự chủ động đăng ký lại, không ít nhà đầu tư vẫn lách qua các bước hạn chế để tiếp tục duy trì hoạt động trên nền tảng.

Bất chấp chuỗi sóng gió pháp lý bủa vây - từ án phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD tại Mỹ, cuộc điều tra tài khoản ngân hàng người dùng tại UAE cho đến các cáo buộc dòng tiền - thị phần của Binance tại lục địa già gần như chưa hề suy giảm.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu tiền mã hóa Kaiko chỉ ra rằng tính đến cuối tháng 8, Binance vẫn chiếm hơn 45% tổng khối lượng giao dịch giao ngay (spot) trên toàn cầu.

Tại thị trường châu Âu, thị phần giao dịch bằng đồng euro của sàn này dao động ở mức 3-4%, không ghi nhận sự sụt giảm đáng kể nào so với thời điểm trước khi thời hạn MiCA có hiệu lực vào ngày 1/7. Trên kho ứng dụng App Store của Apple tại các nước EU, Binance vẫn liên tục nằm trong nhóm nền tảng giao dịch tiền mã hóa có lượt tải về cao nhất.

Không có ý định rời bỏ "miếng bánh" màu mỡ châu Âu, Binance được cho là đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép MiCA tại một quốc gia thành viên khác nhằm thay thế kế hoạch ban đầu ở Hy Lạp.

Việc tìm kiếm một "tấm hộ chiếu" pháp lý mới được xem là bước đi mang tính quyết định để sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hợp thức hóa sự hiện diện và chính thức bước ra khỏi vùng xám quản lý tại lục địa già.