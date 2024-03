Cách bảo vệ điện thoại không cần ốp lưng

Túi đựng hoặc bao da. Theo Slashgear, phụ kiện này có thể bảo vệ toàn bộ điện thoại khỏi trầy xước, một số mẫu thậm chí có chống nước. Với túi đựng hay bao da, thiết kế smartphone được giữ nguyên do không cần dán hoặc gắn lên mặt lưng. Tuy nhiên, thiết bị không thể dùng khi nằm trong túi. Do đó, nguy cơ hỏng do rơi rớt vẫn có thể xảy ra khi người dùng lấy máy khỏi túi để sử dụng. Ảnh: Digital Trends.