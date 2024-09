Các tác giả trích nhuận bút hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Một số tác giả đã quyết định trích nhuận bút viết sách để quyên góp cho đồng bào vùng lũ. Những người khác cũng chung tay hỗ trợ chuyến hàng thiện nguyện từ Hà Nội đi các tỉnh.

Thầy Pháp Hòa, tác giả cuốn sách Chia sẻ từ trái tim, giảng pháp tại một chùa ở Vũng Tàu. Ảnh: Chùa Việt.

Trước tình hình mưa bão nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, nhiều nhà văn, tác giả đã chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt với tinh thần tương thân tương ái, góp phần xoa dịu những mất mát và khó khăn của bà con vùng bão lũ.

Nhà văn Uông Triều đã quyết định trích một phần nhuận bút cuốn tiểu thuyết vừa ra mắt của mình, Hà Nội những mùa cổ điển, để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa bão. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi người khi có cơ hội hoặc may mắn hơn đều làm thế thôi. Mong mọi người được bình an, an toàn". Theo Uông Triều, đây là lúc mà tinh thần đoàn kết và sự giúp đỡ lẫn nhau cần được đề cao, bởi nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, mất mát về người và tài sản.

Ông Nguyễn Văn Phước, CEO của First News, cũng tích cực kêu gọi quyên góp và hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hưởng. Ông cho biết tác giả Thích Pháp Hòa, tác giả cuốn sách Chia sẻ từ trái tim, đã trích 100 triệu đồng từ tiền nhuận bút để giúp đỡ đồng bào tại hai tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái.

Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ tài chính, ông Nguyễn Văn Phước còn kêu gọi quyên góp xuồng, phao và các phương tiện di chuyển phù hợp để tiếp cận các vùng bị cô lập do lũ.

Hiện nay, các nhóm thiện nguyện trên Facebook, nhà văn gốc Việt Tina Yuan (tên thật là Nguyễn Thị Thương) liên tục bày tỏ mong muốn tham gia các đội cứu hộ để đưa đồ cứu trợ trực tiếp đến tay đồng bào. Tác giả Tina Yuan viết: “Cần tìm đội cứu hộ bão lũ từ Hà Nội đi cứu trợ Phú Thọ. Mình có kỹ năng bơi, sinh tồn, từng tham gia tình nguyện tại Mỹ và Philippines, sẵn sàng tham gia vào mọi công tác cứu hộ. Mình muốn góp một phần mua đồ cứu trợ và trực tiếp gửi tới bà con vùng lũ đang cần gấp." Sự nhiệt tình của nữ nhà văn đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Dịch giả Nguyễn Bích Lan (giữa) là người đầy nghị lực, chị thường xuyên tham gia các hoạt động khuyến đọc và công tác xã hội. Ảnh: Hoàng Hà.



Đặc biệt, khi nhìn thấy những hình ảnh về bão lũ lan tràn trên mạng xã hội, dịch giả Nguyễn Bích Lan, tác giả tự truyện Không gục ngã, đã không thể ngồi yên. Chị cố gắng liên hệ với các cán bộ địa phương tại các vùng chịu ảnh hưởng để có thể hỗ trợ người dân kịp thời. Sau khi liên lạc thành công với lực lượng chức năng ở Yên Bái, Lào Cai và Thái Nguyên, chị lại cùng bạn bè chuẩn bị một chuyến xe tải chở đầy nước uống, sữa và đồ ăn để mang lên trao tặng cho người dân vùng lũ ở Thái Nguyên. “Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên… trắng đêm kêu cứu và đi cứu. Trước lúc ngủ thiếp đi, tôi chỉ ước giá mà nước ta có vài chiếc trực thăng dành để cứu các hộ dân,” dịch giả Nguyễn Bích Lan chia sẻ.

Ngoài ra, dịch giả Nguyễn Bích Lan còn cho biết, sau khi mưa bão qua đi, chị và những người bạn của mình sẽ tiếp tục đến các gia đình khó khăn để tặng sách và một số trang thiết bị khác, với hy vọng rằng dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo, việc học của trẻ em vẫn không bị gián đoạn.

Những hành động thiết thực và tấm lòng của các nhà văn, tác giả không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn lan tỏa sự ấm áp, tình người trong thời khắc khó khăn, tạo động lực cho đồng bào vùng lũ vượt qua thử thách.