Các nhà văn nổi tiếng đọc gì khi 'bí ý tưởng'?

Khi bế tắc ý tưởng, nhiều nhà văn chọn cách đọc các tác phẩm khác, từ truyện cổ tích đến thơ ca, mang đến góc nhìn mới mẻ và giúp khơi dậy niềm đam mê kể chuyện của họ.

Bế tắc khi viết là một phần không thể tránh khỏi của hành trình sáng tạo, ngay cả đối với những tác giả nổi tiếng nhất. Đối với nhiều tác giả, đọc sách vừa là nguồn cảm hứng vừa là một hình thức phục hồi tinh thần. Nó nhắc nhở họ về niềm vui của việc kể chuyện và khả năng vô hạn của ngôn ngữ.

Bằng cách tham gia vào nhiều thể loại, phong cách và giọng văn khác nhau, các nhà văn có thể thoát khỏi khuôn mẫu sáng tạo của riêng mình và quay trở lại công việc với những ý tưởng mới mẻ. Chiến lược của họ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi cách tốt nhất để tiến về phía trước là dừng lại, đọc và kết nối lại với sức mạnh biến đổi của việc kể chuyện.

Margaret Atwood chuyển sang khoa học viễn tưởng

Margaret Atwood, tác giả nổi tiếng của The Handmaid's Tale, thường tìm thấy cảm hứng trong tiểu thuyết giả tưởng. Bà coi The Left Hand of Darkness của Ursula K. Le Guin như tác phẩm "kim chỉ nam" thúc đẩy ranh giới của mình.

Đối với Atwood, khoa học viễn tưởng cung cấp một sân chơi của những câu hỏi "nếu như" khơi dậy sự tò mò và trí tưởng tượng của bà khi cạn kiệt nguồn cảm hứng sáng tạo.

Stephen King đọc chuyện cổ điển

Stephen King, một bậc thầy kể chuyện, thường tìm đến những tác giả kinh điển của HP Lovecraft và Shirley Jackson để vượt qua giai đoạn suy thoái sáng tạo. Ông ca ngợi The Haunting of Hill House của Shirley Jackson vì bầu không khí kỳ lạ và chiều sâu tâm lý, những phẩm chất truyền cảm hứng cho ông khám phá những chiều mới trong tác phẩm của riêng mình.

Đối với King, việc đọc những câu chuyện tuyệt vời nhắc nhở ông về niềm vui khi kể chuyện.

Stephen King thích đọc những tác phẩm cổ điển để tìm cảm hứng cho riêng mình. Ảnh: Parade.

Maya Angelou tìm thấy sự an ủi trong thơ ca

Maya Angelou tin vào sức mạnh của ngôn từ trong việc chữa lành và truyền cảm hứng. Khi bà vật lộn với tình trạng bí ý tưởng, bà thường xem lại các tác phẩm của William Shakespeare hoặc các nhà thơ người Mỹ gốc Phi như Paul Laurence Dunbar.

Thơ ca, với nhịp điệu và sự ngắn gọn, cho phép Angelou kết nối lại với ngôn ngữ và tìm ra những cách mới để thể hiện bản thân. Đó là lời nhắc nhở về sức mạnh của việc kể chuyện súc tích và đầy cảm xúc.

Neil Gaiman đọc truyện cổ tích

Neil Gaiman, nổi tiếng với những câu chuyện kỳ ​​quặc nhưng sâu sắc, tìm thấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích kinh điển. Những câu chuyện từ Anh em nhà Grimm và Hans Christian Andersen thường đóng vai trò như lời nhắc nhở về sức mạnh vượt thời gian của cách kể chuyện đơn giản nhưng có sức tác động.

Gaiman tin rằng những câu chuyện này sẽ lột tả được bản chất của việc kể chuyện, giúp ông khám phá lại niềm vui khi tạo ra những câu chuyện có sức ảnh hưởng sâu sắc.

Ernest Hemingway tái hiện văn học Nga

Khi Ernest Hemingway đối mặt với những giai đoạn khô hạn về sáng tạo, ông thường tìm đến các tác giả người Nga như Leo Tolstoy và Fyodor Dostoevsky. Hemingway ngưỡng mộ cách họ khám phá sự phức tạp của con người và khả năng đi sâu vào những góc tối của cuộc sống.

Ông ghi nhận tác phẩm Tội ác và hình phạt của Dostoevsky đã khơi dậy lại niềm đam mê khám phá sự mơ hồ về mặt đạo đức trong tác phẩm của chính mình.

Ernest Hemingway thích đọc sách văn học Nga khi cạn kiệt ý tưởng sáng tác. Ảnh: Farout.

JK Rowling đọc truyện bí ẩn

JK Rowling, tác giả của Harry Potter, thường chia sẻ tình yêu của mình dành cho tiểu thuyết bí ẩn. Những cốt truyện phức tạp và các nhân vật hấp dẫn của Agatha Christie truyền cảm hứng cho Rowling suy nghĩ nghiêm túc về cấu trúc và nhịp độ.

Sự trân trọng của bà dành cho những điều bí ẩn được thể hiện rõ trong loạt truyện Cormoran Strike của bà, chứng minh rằng việc đọc một thể loại khác có thể mang lại góc nhìn mới mẻ cho phong cách của mình.

Toni Morrison tìm thấy sự chỉ dẫn trong bản thảo của riêng mình

Cách tiếp cận độc đáo của Toni Morrison để vượt qua tình trạng bế tắc khi viết là đọc lại các tác phẩm và bản thảo trước đây của chính bà. Bằng cách này, bà có thể kết nối lại với giọng văn của mình và hiểu cách tiến về phía trước. Trong khi ngưỡng mộ các tác giả khác, Morrison tin rằng nguồn cảm hứng tốt nhất đến từ khả năng sửa đổi và tinh chỉnh của chính bà.

George RR Martin đọc sách phi hư cấu lịch sử

George RR Martin, người đứng sau thành công của A Song of Ice and Fire, thường tìm đến những tác phẩm phi hư cấu lịch sử để lấy cảm hứng. Những cuốn sách kể chi tiết về lịch sử thời trung cổ, chiến tranh và âm mưu chính trị thúc đẩy quá trình xây dựng thế giới phức tạp và phát triển nhân vật của ông.

Đọc về các sự kiện trong đời thực mang đến cho Martin vô vàn ý tưởng và góc nhìn mới mẻ khi chỉ riêng tiểu thuyết có vẻ hạn chế.