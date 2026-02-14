Các đồng tiền an toàn thay đổi vị thế sau một năm biến động

Các nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD, đồng franc Thụy Sĩ và đồng yen sẽ duy trì giá trị trong bối cảnh bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị, song, gần đây các đồng tiền này đã ghi nhận những biến động lớn.

Những biến động của thị trường trong năm qua đã khiến các nhà đầu tư phải tìm cách đa dạng hóa và củng cố danh mục đầu tư bằng các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Thông thường, đồng USD, đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ được xem là những tài sản ổn định, nhưng thực tế đang cho thấy sự thay đổi.

Trong lịch sử, các nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD, đồng franc Thụy Sĩ và đồng yen Nhật sẽ duy trì giá trị trong bối cảnh bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị.

Tuy nhiên, gần đây các đồng tiền này đã tự ghi nhận những biến động lớn. Đồng USD và đồng yen đã giảm mạnh trong năm 2025 và đầu năm 2026. Trong khi đó, đồng franc Thụy Sĩ tăng giá nhưng lại gây ra thách thức cho một quốc gia có lạm phát thấp và phụ thuộc vào xuất khẩu.

Đà suy giảm của đồng USD

Trong năm 2025, các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã tái định hình thương mại toàn cầu, thúc đẩy xu hướng bán tháo tài sản của Mỹ, bao gồm cả đồng USD, vốn là đồng tiền dự trữ của thế giới. Việc áp đặt và rút lại các mức thuế quan một cách đột ngột đã gây áp lực liên tục lên đồng tiền này.

Trong một báo cáo vào tháng 12, ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer nhận định các chính sách thương mại thất thường chỉ là một trong những nguyên nhân khiến đồng USD gặp khó khăn.

Báo cáo bổ sung rằng đạo luật "To và Đẹp" của Tổng thống đã đưa nước Mỹ vào một quỹ đạo nợ không bền vững. Sức ép từ Tổng thống đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cũng làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư vào đồng USD.

Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đã giảm 1,3% vào ngày 29/1, xác lập mức thấp nhất trong gần bốn năm. Chỉ số này đã giảm 9,37% trong năm 2025 và tiếp tục giảm trong năm 2026.

Chuyên gia George Saravelos, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại ngân hàng Deutsche Bank, nhận định vị thế trú ẩn an toàn của đồng USD là một "huyền thoại."

Ông chỉ ra rằng mối tương quan giữa đồng USD và chứng khoán trong lịch sử gần bằng không, và trong năm qua, đồng USD một lần nữa không cùng chiều với chỉ số chứng khoán S&P 500.

Trong khi đó, chuyên gia Cole Smead, Giám đốc điều hành tại công ty quản lý tài sản Smead Capital Management, dự báo đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong dài hạn.

Ông so sánh giai đoạn này với thời điểm bong bóng viễn thông và công nghệ cuối những năm 1990, khi đồng USD đạt đỉnh vào năm 2002 rồi giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2008.

Biến động của đồng yen Nhật

Đồng yen liên tục biến động trong suốt năm 2025 và đang xuất hiện những tin đồn về sự can thiệp của các cơ quan quản lý. Đầu năm 2025, đồng yen ở mức khoảng 156 yen đổi 1 USD .

Đồng tiền này đã mạnh lên khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) bắt đầu phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất, nhưng duy trì quanh mức 150 yen/USD trong hầu hết quý 2 và quý 3.

Đồng yen bắt đầu suy yếu mạnh sau tháng 10/2025, thời điểm bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng. Chính sách tài khóa mở rộng của bà đã thúc đẩy việc bán tháo đồng yen, làm tăng lợi suất dài hạn của trái phiếu Chính phủ Nhật Bản.

Đồng tiền này đã giảm 5,9% tính từ khi bà Takaichi nhậm chức cho đến ngày 23/1. Sau đó, thông tin về việc chi nhánh Fed tại New York thực hiện "kiểm tra tỷ giá" đã giúp đồng yen mạnh lên mức 152 yen/USD.

Tuy nhiên, đồng yen đã suy yếu trở lại hướng tới mức 157 yen/USD trước khi tăng giá sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ Tự do trong cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua.

Các chuyên gia phân tích tại tập đoàn tài chính Citi nhận định đồng yen khó có thể giảm sâu quá mức 160 yen/USD, do mức này có thể kích hoạt sự can thiệp từ các cơ quan chức năng Nhật Bản hoặc Mỹ.

Trong khi đó, ngân hàng Hà Lan ING dự báo sẽ có sự giằng co giữa thị trường và các cơ quan quản lý quanh ngưỡng 159 yen/USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phủ nhận việc Mỹ can thiệp trước đợt kiểm tra tỷ giá vào tháng 1/2026.