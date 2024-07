Các đối tượng giả danh Thượng tướng quân đội và ‘trợ lý’

Tối 19/7, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phát hiện 4 đối tượng giả danh cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Đối tượng Bùi Đức Thăng (bìa phải). Ảnh: VT.

Trước đó, lúc 15h20p ngày 18/7, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (thuộc BĐBP Quảng Ngãi) làm thủ tục cho 4 người xưng là cán bộ cấp cao của quân đội và công an ra đảo Lý Sơn để tham quan, du lịch. Trong đó một người mặc quân phục mang quân hàm thượng tướng, một người mặc quân phục mang quân hàm đại tá, hai người còn lại mặc thường phục.

Phát hiện nhóm người này có biểu hiện nghi ngờ, lực lượng chức năng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã báo cáo về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi. Khi nhận được báo cáo, Bộ Chỉ huy đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính khi nhóm này trở lại cảng Sa Kỳ.

Đến 8h ngày 19/7, khi nhóm người này vào đến cảng Sa Kỳ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng nghiệp vụ làm việc với những người này. Qua quá trình làm việc, đấu tranh, tất cả 4 người này đều khai nhận đã giả danh cán bộ.

Cụ thể, Bùi Đức Thăng (58 tuổi, trú ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) mặc quân phục quân đội, mang hàm thượng tướng; Nguyễn Ngọc Thuần (49 tuổi, trú ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mặc quân phục quân đội, mang hàm đại tá và có chức danh trợ lý cho thượng tướng; Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, trú ở Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa) khai là cận vệ. Còn Lê Kim Bình (63 tuổi, trú ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tự giới thiệu là thiếu tướng công an.

Tiến hành kiểm tra hành lý của nhóm giả danh cán bộ quân đội, công an này, lực lượng BĐBP và Công an còn phát hiện nhiều phong bì in tên cá nhân ông Thăng, ông Thuận và tên một số cơ quan chức năng.

Đặc biệt, lực lượng kiểm tra còn ghi nhận một số tiền mặt do nhóm đối tượng này mang theo khoảng 197 triệu đồng và 3.802 USD , trong đó có cả tiền trong các phong bì.