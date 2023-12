Các bức thư hay nhất thế giới

Cuốn sách không chỉ giới thiệu nguyên tác 53 bức thư như những viên ngọc sáng lấp lánh sắc màu mà còn đem đến cho người đọc những ý tưởng, cảm xúc chân thật.

Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) khởi xướng và tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần đầu tiên vào năm 1971 dành cho trẻ em từ 10-15 tuổi với mục đích phát triển khả năng viết văn của thanh thiếu niên, làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc; giúp học sinh hiểu biết thêm về bưu chính, vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển kinh tế, xã hội.

Mỗi năm UPU chọn ra một chủ đề của cuộc thi gắn với các hoạt động mang tính văn hóa, kinh tế xã hội nổi bật chung của Liên hợp quốc hoặc các vấn đề lớn mang tính toàn cầu và cấp thiết.

Thông qua các chủ đề này, các em không chỉ có dịp để phát triển tư duy và khả năng sáng tạo mà còn được bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình khi giải quyết những vấn đề liên quan tới chủ đề của cuộc thi. Nhiều em đã có những bức thư làm sửng sốt người đọc vì tư duy và tình cảm sâu sắc vượt trên lứa tuổi của mình, mang tính nhân văn sâu sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1971-2021), Văn phòng Quốc tế UPU đã phát hành ấn phẩm tập hợp 53 bức thư đoạt giải Nhất Quốc tế tại các Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU và bình chọn ra bức thư hay nhất trong số đó (Best of The Best).

Bức thư đoạt giải Nhất Quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 7 (năm 1978) với chủ đề “Bác bưu tá, người bạn tốt của tôi - The postman, my best friend” đã được lựa chọn là bức thư hay nhất. Chủ nhân của bức thư đó là Mi-kyong Ryu, bé gái 11 tuổi đến từ Hàn Quốc vào năm 1978. Chủ đề và nội dung bức thư gắn tới hình ảnh thân quen về người bưu tá, gợi cho chúng ta nhớ tới hình ảnh các nhân viên Bưu điện Việt Nam - một trong những lực lượng tuyến đầu miệt mài chuyển phát thư, bưu kiện, hàng hoá tới tận tay người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới toàn xã hội.

Để tạo cơ hội cho các trường và học sinh trên cả nước tiếp cận phiên bản bức thư hay nhất (Best of The Best) của UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên hệ được bản quyền, và giao Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành cuốn sách Các bức thư hay nhất thế giới sang tiếng Việt.

Cuốn sách hữu ích này không chỉ giới thiệu nguyên tác 53 bức thư như những viên ngọc sáng lấp lánh sắc màu mà còn đem đến cho người đọc những ý tưởng, cảm xúc chân thật, các chi tiết ấn tượng nhất.

Đọc những bức thư sinh động và lay động lòng người trong ấn phẩm nêu trên cũng là lúc độc giả lắng lại để suy ngẫm, cảm nhận và liên tưởng về cuộc sống xoay quanh mỗi chủ đề của cuộc thi.

Hy vọng các em học sinh sẽ tìm thấy trong cuốn Các bức thư hay nhất thế giới những gợi mở, liên hệ thú vị để hình thành cách thể hiện riêng, ghi dấu ấn và có nhiều bức thư hay khi tham gia những cuộc thi tới.

Sách được xuất bản dưới dạng sách in, sách điện tử và sách nói.