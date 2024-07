Các anh trai bị bỏ lại phía sau

Cuộc đấu giữa 24 nghệ sĩ nam trong chương trình Anh trai “say hi” ngày càng căng thẳng, gay cấn. Luật chơi khá khắc nghiệt với hai lần chọn đội, đẩy các anh trai vào tình thế phải tìm mọi cách “sinh tồn”. Nếu không, họ bị ra đảo hoang và đối diện nguy cơ loại khỏi chương trình.

Sau 6 tập, những anh tài nổi bật nhất đã lộ diện. Họ luôn là những cái tên nằm trong nhóm ưu tiên của các đội trưởng, có thể kể tới như Erik, Quang Hùng MasterD, Negav, Jsol, Wean Lê…

Trong khi đó, dàn nghệ sĩ nam như Quang Trung, Ali Hoàng Dương đang thất thế tại chương trình.

Anh trai “say hi” có đội hình đa phần là các nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ gen Z, nổi bật về ngoại hình, vũ đạo và kỹ năng trình diễn. Một số anh trai còn thể tự mình đảm nhận và chịu trách nhiệm cho nhiều khâu khác nhau trong dây chuyền: sáng tác, hòa âm - phối khí, sáng tạo concept cho tiết mục.

Nhóm này không mất nhiều thời gian để tỏa sáng trong chương trình và ngày càng thu hút lượng fan đông. Sau 6 tập, top các anh trai dẫn đầu điểm bình chọn cá nhân gồm Isaac, Rhyder, HIEUTHUHAI, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Anh Tú Atus… Không chỉ nhận lượt vote cao từ khán giả, các nghệ sĩ như Rhyder, HIEUTHUHAI, Isaac còn là gương mặt được các đồng nghiệp trong chương trình đánh giá cao. Họ nhanh chóng trở thành các đội trưởng ở tập gần nhất. Nếu Isaac ghi dấu ấn nhờ khả năng lead nhóm, vũ đạo, Rhyder, HIEUTHUHAI nổi bật khi trực tiếp tham gia vào việc viết lời, làm bản phối mới cho tiết mục.

Trong khi đó, dàn anh trai ở top cuối gồm những cái tên như Quang Trung, Ali Hoàng Dương, Vũ Thịnh, Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng… Các người chơi nói trên thể hiện mờ nhạt, chưa tạo ra sự bứt phá trong các đêm thi. Hai thí sinh đáng lo ngại nhất là Quang Trung và Ali Hoàng Dương. Bộ đôi hai lần phải ra đảo hoang khi không được đội trưởng nào chọn.

Ở tập 6, Quang Trung thậm chí còn bị cả 6 đội trưởng quay lưng. Ấn tượng diễn viên, ca sĩ để lại chỉ là những màn tấu hài, gây cười cho các đồng nghiệp và khán giả. Sau gần hai tháng, người xem đặt câu hỏi về mục đích thực sự khiến Quang Trung xuất hiện trong chương trình.

Việc không nổi trội về giọng hát, vũ đạo hay visual là lý do khiến Quang Trung có thể là thí sinh tiếp theo phải ra về.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng cách về hai nhóm anh trai trong chương trình đã khá rõ rệt. Một số nghệ sĩ chiếm lấy hào quang trên sân khấu, thu hút sự yêu thích từ khán giả và tạo ra sự cách biệt đối với dàn người chơi còn lại.

Ở khía cạnh nào đó, có thể ví Anh trai “say hi” như bức tranh phản ánh thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại. Ở đó là sự chiếm lĩnh của thế hệ nghệ sĩ trẻ gồm các rapper, ca sĩ, producer gen Z thức thời, sáng tạo và tài năng. Âm nhạc của họ không chỉ còn là những bản pop, ballad mà hòa trộn nhiều dòng nhạc khác nhau như rap, jazz, punk rock, EDM… Các nghệ sĩ “quyền lực” nắm bắt được thị hiếu của khán giả và tạo ra những bản nhạc viral trên các nền tảng.

Anh Duy là nghệ sĩ bị loại sớm ở Anh trai "say hi".

Nhóm các ca sĩ lớn tuổi và hạn chế về khả năng sáng tác, sản xuất nhạc tỏ ra bất lợi, kém sức hút. Bản thân họ cũng ý thức rõ về điều này. Ali Hoàng Dương luôn áp lực về “hết thời”. Trong phân cảnh tâm sự ở nhà chung, anh quay ra nói với các đồng nghiệp: “Khi không có show đi hát, anh cảm giác rất tự ti. Anh tự hỏi mình hết thời rồi hả. Không biết còn đi hát được bao lâu”.

Tương tự, Phạm Anh Duy chia sẻ trước khi rời khỏi chương trình: “Tuổi của mình giờ không còn nhiều cơ hội nữa để tham gia các chương trình. Mình coi đây là cơ hội cuối cùng. Tôi hoạt động âm nhạc 9 năm rồi, có người biết và người không. Làm nghệ thuật rất khó khăn đối với người không có nhiều khả năng giao tiếp, sự quen biết như tôi”.

Trong vai trò đội trưởng, các nghệ sĩ như Đức Phúc, Isaac lại gây tranh luận. Ở chặng đầu của chương trình, giọng ca Hơn cả yêu bị phản ứng vì khả năng dẫn dắt team kém, dàn dựng concept sến sẩm, ý tưởng thiếu mới mẻ. Nỗi đau ngây dại trở thành tiết mục bị chê nhiều nhất sau tập 2. Tiếp đó, Thi sĩ ngoài sự đầu tư về hiệu ứng sân khấu, diễn xuất, âm nhạc không mang lại sự đột phá. Những tính toán của Đức Phúc khá sai lầm, đẩy các người chơi vào thế nguy hiểm. 2 trong 6 anh trai bị loại là Tage, Phạm Anh Duy đều thuộc đội Thi sĩ.

HIEUTHUHAI sau đó thẳng thừng từ chối Đức Phúc dù ca sĩ bày tỏ muốn chung đội.

Gần nhất, Isaac bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích từ khán giả khi đảm nhận vai trò đội trưởng. Cuộc giành giật, lôi kéo người chơi giỏi về đội, khiến Isaac bị nhận xét kém tinh tế, hiếu thắng, “EQ thấp”, đặc biệt là trong tình huống từ chối Pháp Kiều nhưng lại chọn Hurrykng. Dù trước đó, anh chia sẻ rằng đội đã có Negav nên không cần bổ sung thêm một rapper nào khác.

Không dừng lại ở đó, khi chiêu mộ Hurrykng, Isaac cũng tìm mọi cách để “dìm hàng” các đội trưởng khác, “flex” bản thân quá mức gây khó chịu. Cách lập luận, thuyết phục thí sinh của cựu trưởng nhóm 365 lòng vòng, rối rắm và có phần mâu thuẫn. Nhiều khoảnh khắc cho thấy nam ca sĩ bị mất bình tĩnh.

Vũ Thịnh cũng là nhân tố bị phản ứng vì cách nói chuyện kém duyên trong chương trình. Hay Gin Tuấn Kiệt nhiều lần bị netizen công kích do nhạt nhòa, kỹ năng hát, nhảy kém nổi trội nhưng lại lạm dụng đời tư, nhắc đến Puka trong mỗi lần kêu gọi bình chọn.

