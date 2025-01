Ca sĩ Việt làm MV quay bằng điện thoại

Việc hợp tác với nghệ sĩ thứ hai tại Việt Nam để làm MV quay bằng điện thoại cho thấy mức độ quan tâm của Apple với thị trường trong nước.

Wren Evans là nghệ sĩ Việt Nam thứ hai hợp tác với Apple để làm MV. Ảnh: Apple.

Tối 17/1, Wren Evans giới thiệu MV cho ca khúc mới “Cứu lấy âm nhạc”. Ngoài giai điệu bắt tai và điệu nhảy lạ, điều khiến nhiều người chú ý là MV này được quay hoàn toàn bằng điện thoại.

Đây không phải lần đầu Apple hợp tác với một nghệ sĩ Việt Nam để làm MV quay bằng iPhone. Tháng 1/2024, tlinh công bố MV của bài hát “Đừng làm nó phức tạp”, cũng được quay bằng mẫu điện thoại của Táo khuyết.

Hãng “khoe khéo” các tính năng

Trong khi MV của tlinh sử dụng nhiều kỹ xảo, các cảnh quay cận hành động và tông màu tối, sản phẩm của Wren Evans có màu sắc tươi sáng hơn, nhiều bối cảnh rộng, phần hình ảnh tập trung vào những điệu nhảy và các cảnh chuyển động, thế mạnh của đạo diễn C Prinz.

Điểm chung của cả 2 MV là đều tận dụng những tính năng camera đặc trưng của các dòng iPhone. Ở sản phẩm của tlinh, ống kính phóng đại 5x, chế độ quay hành động và xóa phông là những tính năng được nhấn mạnh trong video hậu trường. Đây cũng là năm đầu iPhone có thể quay ở định dạng Log, cho phép hậu kỳ màu sắc và chi tiết tốt hơn.

Khung cảnh thực hiện MV của Wren Evans. Ảnh: Apple.

Trong khi đó, MV của Wren Evans tận dụng những tính năng mới trên iPhone 16 Pro như quay 120 fps ở độ phân giải 4K hoặc thu phóng nhanh bằng nút Camera Control. Chia sẻ với Tri Thức – Znews, đạo diễn C Prinz cho biết tính năng quay chậm được cô tận dụng trong cảnh ca sĩ chạy ngang qua set quay.

“Kết quả thực sự là vượt qua mong đợi của tôi, không khác biệt nhiều so với những camera thông thường tôi hay dùng. Chúng tôi ngồi trên một chiếc xe và phóng thật nhanh qua khung cảnh để quay. Bạn có thể nhìn thấy chuyển động của quần áo, tóc, những bước nhảy, tất cả đều rất phù hợp với một cảnh quay chậm”, đạo diễn cho biết.

Trong buổi trò chuyện, C Prinz cũng chia sẻ quy trình làm việc của cô. Cô cho biết khi khảo sát địa điểm, dựng sơ bộ set quay hay các hoạt cảnh, cô đều sử dụng điện thoại. Trải nghiệm sử dụng một chiếc điện thoại nhỏ gọn cũng có nhiều khác biệt so với camera chuyên quay phim, bởi những bộ khung, ổn định hình ảnh cho điện thoại đều nhỏ hơn, tiện thao tác trong những bối cảnh hẹp. Đây cũng là điểm

“Có một cảnh quay chúng tôi xoay ngược hình ảnh. Nếu dùng máy quay phim thông thường, với khung quay to thì sẽ rất khó làm được điều đó, hoặc phải dùng một tay robot đắt đỏ. Ở đây, chỉ cần xoay điện thoại là được”, đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn C Prinz (áo trắng) trong quá trình làm phim. Ảnh: Apple.

Trong buổi ra mắt MV hôm 16/1, Wren Evans cho biết khi nhận ý tưởng làm MV chỉ với điện thoại, anh cũng thắc mắc liệu chất lượng hình ảnh có được đảm bảo. Tuy nhiên, sau khi xem lại hình ảnh trực tiếp tại hiện trường, anh tin rằng mình “nên để những người có chuyên môn làm việc”.

Đạo diễn C Prinz cũng cho biết nhiều người trong nhóm của cô chưa từng dùng điện thoại để thực hiện một sản phẩm hoàn chỉnh, và cô cũng phải làm quen với các tính năng của iPhone để ứng dụng vào sản phẩm của mình.

“Việc thực hiện MV này thử thách tôi, cả về khía cạnh sáng tạo lẫn kỹ thuật”, C Prinz cho biết.

Chiến dịch quảng bá dài hơi của Apple

“Shot on iPhone” (Chụp/quay bằng iPhone) là chiến dịch quảng cáo đã kéo dài 10 năm của Apple. Hãng bắt đầu dùng câu mô tả này khi quảng bá ảnh chụp bằng iPhone 6s vào năm 2015. Tới những đời iPhone tiếp theo, khi ra mắt Apple luôn giới thiệu một bộ ảnh chụp từ thiết bị mới.

Sau nhiếp ảnh, hãng mở rộng chiến dịch với tính năng quay phim, hợp tác với nhiều đạo diễn và nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới để làm MV. Lady Gaga, The Weeknd, Selena Gomez, NewJeans đều có những sản phẩm sử dụng iPhone để làm phim. Gần đây nhất, MV “Dancing in the Flames” của The Weeknd còn được giới thiệu đầu tiên ở buổi ra mắt iPhone 16, trước khi chính thức phát hành sau đó 4 ngày.

Ngoài MV, Apple cũng bắt đầu dùng iPhone để quay chính những video giới thiệu sản phẩm của mình. Tháng 10/2023, trong video giới thiệu dòng máy tính mới sử dụng chip Apple M3, Apple đưa dòng chữ “sự kiện này được quay bằng iPhone, và biên tập trên Mac”. Đến tháng 5/2024, dòng chữ tương tự xuất hiện trong video sự kiện ra mắt dòng iPad mới. Đó là cách hãng khoe khéo khả năng quay video của chiếc iPhone mới nhất.

Cảnh hậu trường quay sự kiện Scary Fast cho thấy lượng thiết bị cần thiết để có được hình ảnh ấn tượng. Ảnh: Apple.

Tất nhiên, camera chỉ là một phần trong số rất nhiều thiết bị cần thiết để quay phim với chất lượng tốt. Ảnh hậu trường Apple cung cấp cho thấy điện thoại được gắn vào một bộ khung để ổn định chuyển động, xuất hình qua định dạng LOG vào ổ ngoài thông qua cổng USB-C, với thiết lập ánh sáng phức tạp để đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Tác giả Jess Weatherbed của The Verge nhận định cách Apple đưa thông điệp “Shot on iPhone” giống như muốn nói rằng người dùng cũng có thể đạt được hình ảnh chuyên nghiệp giống như hãng công bố. Tuy nhiên, Weatherbead cho rằng người dùng nên điều chỉnh sự kỳ vọng nếu không sở hữu những thiết bị đắt tiền tương tự.

Không phải lúc nào Apple cũng khoe những hệ thống hỗ trợ hoành tráng như vậy. Cảnh hậu trường một số MV gần đây như khúc “Get Him Back!” của Olivia Rodrigo, “Đừng làm nó phức tạp” của tlinh hay “Cứu lấy âm nhạc” của Wren Evans đều có nhiều đoạn quay phim cầm trực tiếp điện thoại, không phải dùng đến bộ khung. Tất nhiên, để lưu trực tiếp dữ liệu vào ổ và truyền ra màn hình theo dõi cho đạo diễn, thiết bị chuyên nghiệp vẫn đáp ứng tốt nhất.

Bộ khung được thiết kế riêng của SpaceCam dành cho iPhone, được hãng dùng quay phim sự kiện Scary Fast. Ảnh: Apple.

Camera là khía cạnh quan trọng, luôn được các hãng dành nhiều thời gian nhắc đến trong những buổi ra mắt, nhất là với những thiết bị đầu bảng. Apple có thể là công ty đi sớm trong việc kết hợp với nhiều nhà làm phim, đạo diễn. Tuy nhiên, hiện tại nhiều hãng khác cũng đã kết hợp với các nghệ sĩ để sử dụng smartphone quay toàn bộ MV.

Có thể kể đến "MO-EH-YO" của ca sĩ Nhật bản Fujii Kaze (quay bằng Google Pixel 6), “The Weekend” của BIBI (Samsung Galaxy S21 Ultra), hay “Polaris” của December Avenue (Xiaomi 10T Pro).

Trong chuyến đi tới Hà Nội hồi tháng 4/2024, CEO Tim Cook dành thời gian để gặp Phương Vũ, đạo diễn kiêm giám đốc sáng tạo cho nhiều tác phẩm tại Việt Nam. Táo khuyết cũng thể hiện sự quan tâm tới thị trường Việt Nam khi đầu tư, hợp tác với ca sĩ thứ hai để làm MV bằng iPhone.