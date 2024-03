Ca sĩ Việt 18 tuổi bị loại ở cuộc thi âm nhạc Trung Quốc

Ánh Sáng bị loại khi chỉ đạt hạng 32 ở vòng hai của Chuang Asia. Nữ ca sĩ sinh năm 2006, từng ra mắt trong nhóm nhạc SGO48.

Ngày 18/3, tờ Sanook đưa tin chương trình Chuang Asia vừa công bố danh sách thí sinh bị loại sau khi kết quả vòng 2 được thông báo. 29 thí sinh đạt bình chọn cao nhất sau vòng 2 sẽ được đi tiếp.

Á hậu mang dòng máu Việt Nam - Thái Lan Pailiu đứng hạng 5 với hơn 800.000 bình chọn. Trong khi đó, Ánh Sáng với hơn 163.000 lượt bình chọn đứng hạng 32. Đồng nghĩa, nữ ca sĩ bị loại khỏi chương trình.

Bày tỏ về việc phải dừng chân khá sớm ở chương trình, Ánh Sáng viết: “Chuỗi hành trình vừa qua tại Chuang Asia 2024 thật khó quên đối với mình. Buồn, vui hay áp lực đều đã trải qua, nhưng điều còn đọng lại duy nhất lúc này chính là tình yêu thương của các bạn đã theo dõi và ủng hộ Ánh Sáng. Mình rất biết ơn điều đó. Một trong những cánh cửa khi khép lại, sẽ chính là khởi đầu của cánh cửa mới. Mình sẽ không ngừng nỗ lực và cải thiện mỗi ngày để các bạn không bao giờ thất vọng”.

Hình ảnh của Ánh Sáng trong vòng 2 Chuang Asia. Ảnh: FBNV.

Ánh Sáng vốn bị loại ngay sau vòng 1 của chương trình vì không thể lọt top 34 thí sinh được bình chọn cao nhất. Tuy nhiên, Lưu Kiều Nhất Vũ, người cao điểm nhất team Kick Back, có quyền hồi sinh một thành viên trong nhóm và cô đã chọn Ánh Sáng. Do đó, Ánh Sáng có thêm cơ hội để thể hiện bản thân. Sang vòng 2, Ánh Sáng cùng các thành viên thể hiện ca khúc Do You?. Fancam ghi lại tiết mục của nữ ca sĩ nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem, lọt top thí sinh có lượt xem cao nhất trong vòng 2.

Nhìn vào thành tích đó, người hâm mộ đã hy vọng Ánh Sáng dần thăng hạng và tiến tới vòng chung kết của chương trình. Đáng tiếc, may mắn vẫn chưa mỉm cười với nữ ca sĩ sinh năm 2006.

Chuang Asia là mùa mới nhất của series Produce Camp (hay còn gọi là Chuang) phát trên trang web Tencent của Trung Quốc. Theo Sohu, do lệnh cấm tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng trong vòng 5 năm tại Trung Quốc nên mùa thi năm nay ghi hình tại Thái Lan.

Ánh Sáng sinh năm 2006, ra mắt trong nhóm nhạc SGO48 vào năm 2018. Thời điểm đó, vượt qua hàng nghìn thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn, Ánh Sáng trở thành một trong 28 thành viên của SGO48 thế hệ đầu tiên.