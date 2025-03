Ca sĩ Phương Đại Đồng qua đời ở tuổi 41

Phương Đại Đồng (Khalil Fong) qua đời cách đây 10 ngày nhưng tới nay công ty mới thông báo. Nam ca sĩ có 5 năm chiến đấu với bệnh tật.

Ngày 1/3, tờ China Times đưa tin ca sĩ nổi tiếng Phương Đại Đồng (Khalil Fong) qua đời ở tuổi 41. Nam ca sĩ qua đời cách đây 10 ngày nhưng tới nay công ty mới thông báo. Công ty quản lý của nam ca sĩ xác nhận thông tin nhưng chưa tiết lộ thời gian, địa điểm cử hành tang lễ.

"Sau khi chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo trong suốt 5 năm, Khalil Fong đã rời xa thế giới này một cách thanh thản và nhẹ nhõm vào sáng 21/2", công ty chia sẻ.

Khalil Fong sinh năm 1983 và lớn lên ở Hawaii. Cha anh là một tay trống chuyên nghiệp, nhờ đó Khalil Fong nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc từ nhỏ. Khalil Fong bắt đầu học guitar và piano ở tuổi 15, sau đó chuyển đến Thượng Hải để sinh sống, học tập. Sau khi tốt nghiệp trung học, Khalil Fong tích cực gửi bản demo đến các công ty thu âm. Cuối cùng anh được Warner Music Hong Kong ký hợp đồng.

Ca sĩ Phương Đại Đồng qua đời ngày 21/2.

Nhờ vào khả năng ca hát độc đáo và phong cách nhạc R&B, anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Nam ca sĩ có nhiều ca khúc nổi tiếng như This Love, Soulboy, Orange Moon, If Love… Sau khi phát hành đĩa đơn Be Clear vào năm 2022, Khalil Fong gần như biến mất. Vào tháng 7/2024, anh đăng một tin nhắn thừa nhận bị bệnh.

Trước thông tin nam ca sĩ qua đời, một nhân viên của Khalil Fong bày tỏ: "Tôi rất tiếc và đau lòng khi ông chủ đáng kính của tôi đã bước sang hành trình tiếp theo của cuộc đời. Anh ấy không chỉ là người cố vấn mà còn là một người bạn và đối tác làm việc thân thiết. Tôi xin lỗi những người bạn quan tâm đến vấn đề này vì tôi không thể giải đáp được tất cả. Tôi quá buồn khi phải trả lời từng tin nhắn. Xin hãy cho tôi chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã quan tâm.

Tài sản tinh thần và âm nhạc mà Khalil Fong để lại sẽ sống mãi. Vì gia đình muốn giữ kín thông tin, tôi sẽ không nói rõ về việc tổ chức tang lễ. Xin hãy cho gia đình anh ấy một chút không gian riêng tư. Cảm ơn Khalil Fong đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh sẽ luôn là người mơ mộng, tử tế, khiêm tốn, tài năng, nghiêm túc và đáng yêu nhất trong trái tim em".

Trong khi đó, đồng nghiệp khác bày tỏ: "Tôi đã sững sờ trong vài giây khi biết tin Khalil Fong qua đời. Thật đột ngột và buồn. Tôi chỉ mới gặp Khalil Fong hai lần và có những cuộc trò chuyện sâu sắc với anh ấy, nhưng tôi hoàn toàn ấn tượng trước tài năng và thái độ thoải mái của anh ấy đối với cuộc sống. Anh ấy không có tham vọng lớn lao để trở nên nổi tiếng như hầu hết nghệ sĩ khác, nhưng anh ấy luôn kiên trì chữa lành nhiều trái tim và tâm hồn bằng những sáng tạo, giọng hát độc đáo. Sứ mệnh của anh ấy trong cuộc đời này đã hoàn thành và chúng tôi chân thành cảm ơn anh. Mong ánh sáng rực rỡ của anh tiếp tục tỏa sáng trong vũ trụ".