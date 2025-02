Tài tử Gene Hackman và vợ qua đời tại nhà riêng

Gene Hackman và vợ là nghệ sĩ dương cầm cổ điển Betsy Arakawa được phát hiện qua đời ở nhà riêng vào 26/2.

Ngày 27/2, tờ BBC đưa tin nam diễn viên người Mỹ từng đoạt giải Oscar Gene Hackman cùng vợ ông là Betsy Arakawa và chú chó của họ được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico.

Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe ở New Mexico cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận cả Gene Hackman và vợ ông ấy (63 tuổi) đều được phát hiện đã qua đời vào chiều 26/2 (giờ địa phương) tại nhà riêng của họ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy dấu hiệu của tội phạm".

Hình ảnh Gene Hackman và Betsy Arakawa vào đầu năm 2024. Ảnh: Splash.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, Hackman đã nhận được hai giải Oscar cho tác phẩm The French Connection và Unforgiven. Ông giành giải Oscar, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Jimmy "Popeye" Doyle trong bộ phim kinh dị The French Connection của William Friedkin năm 1971. Ông nhận thêm một giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc khi vào vai Little Bill Daggett trong bộ phim của Clint Eastwood năm 1992.

Hackman còn được đề cử giải Oscar nhờ nhiều dự án khác, chẳng hạn bộ phim Bonnie and Clyde năm 1967, I Never Sang for My Father năm 1970 hay vai diễn điệp viên trong Mississippi Burning (1988).

Nam diễn viên nổi tiếng đã đóng hơn 100 vai, bao gồm siêu ác nhân Lex Luthor trong Superman có sự tham gia của Christopher Reeve vào những năm 1970 và 1980. Hackman đóng cặp với nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Al Pacino trong phim Scarecrow năm 1973, Gene Wilder trong Young Frankenstein năm 1974 và Warren Beatty, Diane Keaton trong Reds năm 1981...

Khi hay tin đồng nghiệp qua đời, Coppola đã gửi lời tri ân dành cho ngôi sao quá cố và gọi ông là "một nghệ sĩ vĩ đại". Đăng trên Instagram, Coppola viết: "Gene Hackman là một diễn viên tuyệt vời, truyền cảm hứng trong công việc. Tôi thương tiếc sự ra đi của ông và tôn vinh những đóng góp".

Diễn viên phim Star Trek George Takei chia sẻ: "Chúng ta đã mất đi một trong những người khổng lồ thực sự của màn ảnh". George Takei viết thêm: "Gene Hackman có thể vào bất kỳ vai diễn nào và bạn có thể cảm nhận được cả cuộc đời đằng sau vai diễn đó. Ông ấy có thể là mọi người và không là ai cả, một sự hiện diện to lớn hay một nhân vật bình thường. Đó là sức mạnh của ông ấy với tư cách một diễn viên. Chúng ta sẽ nhớ ông ấy và tác phẩm của ông ấy sống mãi".

Hackman sinh ra tại California vào năm 1930. Hackman với người vợ đầu tiên, Faye Maltese sống bên nhau 30 năm và nuôi dạy 3 người con trước khi ly hôn vào năm 1986. Năm 1991, ông kết hôn lần 2 với nghệ sĩ dương cầm cổ điển Betsy Arakawa. Trong những năm cuối đời, họ sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thống. Lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau trước công chúng là tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng năm 2003, nơi ông giành giải thưởng Cecil B. deMille.