Ca sĩ Khâu Quân bị điều tra gây tai nạn chết người

Ca sĩ Đài Loan Khâu Quân đang bị điều tra lái xe trong tình trạng say rượu và bỏ trốn sau tai nạn, khiến một người chết, hai người bị thương.

Ngày 6/1, Ettoday cho biết vụ việc xảy ra vào 4h ngày 27/12/2024, trên đường Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc). Khi này, Khâu Quân đã lái xe đâm vào tài xế taxi đang đứng cạnh xe để sắp xếp ca làm việc. Cú va chạm khiến một người họ Lý bị thương nặng và qua đời sau 7 ngày điều trị, 2 người còn lại đang nằm viện.

Theo camera giám sát, sau tai nạn, Khâu Quân không dừng lại để kiểm tra tình hình mà lái xe rời khỏi hiện trường. Anh trình diện cảnh sát sau 2 ngày, nói tại thời điểm va chạm giao thông, anh tưởng rằng mình đâm phải "cục đá".

Trong thời gian giấu vụ tai nạn, Khâu Quân vẫn hoạt động nghệ thuật, biểu diễn trong sự kiện đón năm mới vào ngày 31/12/2024. Trên trang cá nhân, anh này viết: "Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đón năm mới. Chúng ta hãy cùng nhau trở nên tốt hơn trong năm 2025".

Khâu Quân lái xe gây tai nạn vào ngày 27/12/2024. Ảnh: MNews.

Dựa trên các manh mối và bằng chứng, cơ quan chức năng xác định anh là người gây tai nạn và chuyển vụ việc đến văn phòng Công tố quận Cơ Long để điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra với nghi ngờ anh lái xe trong tình trạng say rượu và bỏ trốn sau tai nạn.

Khâu Quân, 25 tuổi, là hiện tượng âm nhạc nổi bật sau khi giành giải nhì cuộc thi Jungle Voice 3 năm 2021. Ca khúc Not me trong album solo đầu tay Lover Crooner của anh đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, trở thành bài hát tiếng Quan Thoại được yêu thích nhất trên các nền tảng nhạc số. Không dừng lại ở đó, Life goes on, ca khúc mới nhất của anh, đã gây sốt với hơn 30 triệu lượt xem MV.