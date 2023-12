Ca khúc 'đá đểu' tình cũ của Shakira vào top nổi bật nhất 2023

What Was I Made For? của Billie Eilish là đĩa đơn thứ 7 nằm trong album nhạc phim Barbie. Với chất liệu ballad, ca khúc như nói lên nỗi lòng thầm kín của búp bê Barbie về bản thân. Đặc biệt, Billie Eilish còn cho ra mắt MV What Was I Made For? bản lời Việt như một món quà dành tặng khán giả Việt Nam. Ảnh: Billie Eilish.