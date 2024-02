Cả hội hoa xuân ở TP.HCM chỉ còn 1 gian hàng

Nhiều phường của TP Thủ Đức tổ chức hội hoa xuân nhưng không thu hút được khách hàng, cả hội hoa xuân nhưng chỉ còn 1 hàng.

Gian hàng duy nhất còn lại ở Hội hoa xuân Sala cũng chuẩn bị rời đi. Ảnh: Diệu Thanh.

Trong một khu đất trống rộng rãi ở khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM), một gian hàng bán đồ ăn vặt, thức uống nằm trơ trọi. Khu vực này vốn dĩ là địa điểm tổ chức Hội hoa xuân Sala nhưng sau khi mở cửa từ ngày 1/2 đến nay chẳng có lấy một bóng người, vắng cả người bán lẫn người mua.

Chia sẻ với Tri Thức - ZNews, chị M. - nhân viên hỗ trợ tại hội hoa xuân cho biết từng có khoảng 30 tiểu thương đăng ký mở gian hàng. Tuy nhiên, ban tổ chức là phường An Lợi Đông đã bàn giao mặt bằng quá muộn vào ngày 1/2 đồng thời chậm trễ trong việc hỗ trợ tiểu thương kéo điện. Vì vậy, chỉ có khoảng 10 tiểu thương tiếp tục buôn bán nhưng sau đó đều lần lượt "tháo chạy" vì vắng khách.

Bên ngoài khuôn viên của hội chợ chỉ có 2 tấm áp phích có dòng chữ "Hội hoa xuân Sala" sơ sài, kém nổi bật nên không gây được sự chú ý với người đi đường. Đến chiều muộn ngày 5/2 tức mới 26 tháng Chạp Âm lịch, hội hoa xuân này đã chính thức đóng cửa, dọn hàng.

Cách đó chỉ khoảng 3-4 km, có 2 hội hoa xuân khác của phường Thạnh Mỹ Lợi và phường An Khánh cũng được tổ chức. So với phường An Lợi Đông, hội chợ của phường An Khánh được tổ chức ở đường An Tư Công Chúa trông bắt mắt hơn nhờ chiếc cổng chào hoành tráng. Tuy nhiên, nơi đây cũng chỉ lác đác vài gian hàng bán hoa Tết, còn lại là các gian hàng bán đồ ăn vặt, đồ gia dụng.

Anh Chí Thành (31 tuổi) cùng con gái đi dạo khoảng 10 phút rồi rời đi vì các mặt hàng kém hấp dẫn.

"Địa điểm tổ chức hội hoa xuân này khá lý tưởng vì đường sạch sẽ, không có nhiều xe cộ qua lại rất hợp để đi dạo và tham quan. Tuy nhiên, tôi thấy các loại hoa quá ít và không đặc sắc. Đồ gia dụng đều là hàng bình dân, mẫu mã cũ", anh Thành nói.

Trong khi đó, hội hoa xuân của phường Thạnh Mỹ Lợi đa dạng các loại hoa, cây cảnh cùng nhiều gian hàng hơn song vẫn khá vắng vẻ. Chị Ngọc Mỹ (42 tuổi) - một tiểu thương tại đây cho biết khu vực này vốn đông cư dân ở tại các chung cư trên đảo Kim Cương, tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên khách hàng chủ yếu đến xem và mua một số loại hoa như hoa cúc, hoa hướng dương với giá từ 70.000 đồng đến 200.000 đồng. Các loại hoa đắt đỏ hơn như mai, đào bán rất chậm.

Cổng chào của Hội hoa xuân phường Thạnh Mỹ Lợi bị rơi xuống đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Diệu Thanh.

Cùng với đó, cách tổ chức tương đối rập khuôn với những cổng chào, biển quảng cáo đơn giản cũng khó lòng thu hút sự chú ý của khách hàng. Chưa kể, chiếc cổng chào bơm hơi tại đây còn bị rơi xuống khi gió lớn, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Ngoài ra, quanh khu vực này còn có 2 hội hoa khác tại phường Thảo Điền và phường Thủ Thiêm có quy mô lớn hơn lên đến 250 gian hàng. Khách hàng vì vậy có rất nhiều lựa chọn.

Thực tế, việc các phường đua nhau mở hội chợ nhưng không đầu tư đúng mực mà tổ chức rời rạc, manh mún không đem lại hiệu quả kinh doanh cho tiểu thương. Về phía khách hàng, họ cũng khó tìm được niềm vui của việc du xuân hay mua sắm ở những nơi này.