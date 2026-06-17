Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cá chết nổi trắng hồ Công viên Nghĩa Đô ở Hà Nội

  • Thứ tư, 17/6/2026 17:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 17/6, khu vực hồ Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết, trôi dạt và nổi trắng mặt hồ gây ảnh hưởng cảnh quan và môi trường xung quanh.

ca chet anh 1

Sáng 17/6, hồ điều hòa trong Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước và dạt vào ven bờ.

ca chet anh 2

Nhiều người dân khi đi tập thể dục quanh hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) bất ngờ phát hiện lượng lớn cá chết, nổi dày đặc trên mặt nước.

ca chet anh 3

Dưới thời tiết nắng nóng, xác cá phân hủy nhanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ruồi nhặng bu bám dày đặc tại các khu vực cá chưa kịp thu gom.

ca chet anh 4

Tình trạng cá chết, trôi dạt và nổi trắng một góc hồ.

ca chet anh 5

Xác cá dạt vào bờ gồm nhiều loại, trong đó chiếm phần lớn là cá rô phi và cá trôi.

ca chet anh 6

Công nhân vệ sinh môi trường tổ chức vớt, thu gom và chở đi tiêu hủy lượng cá chết trong sáng 17/6.

ca chet anh 7

Hồ điều hòa nằm trong Công viên Nghĩa Đô thuộc địa bàn quản lý của phường Nghĩa Đô. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động để thu gom, vớt xác cá. Đại diện cơ quan chức năng địa phương cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình.

ca chet anh 8

Lý giải về hiện tượng này, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô thông tin, hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô đang chịu áp lực lớn khi phải tiếp nhận lưu lượng nước mặt và nước thải sinh hoạt từ nhiều khu dân cư lân cận. Nguồn nước này đi qua hồ trước khi xả ra tuyến cống đường Nguyễn Khánh Toàn và thoát về sông Tô Lịch.

ca chet anh 9

Hệ thống cống các trục D600, D800, D1000 và D1500 liên tục dẫn lượng lớn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư lân cận (Chùa Hà, Nghĩa Tân, Tô Hiệu...) đổ về hồ. Áp lực xả thải này cộng hưởng với việc mực nước hồ bị hạ thấp để thi công trạm bơm chống ngập, làm thu hẹp đáng kể diện tích mặt nước và giảm nồng độ oxy hòa tan. Khi gặp thời tiết biến động cực đoan, tình trạng thiếu oxy trở nên nghiêm trọng, khiến cá không đảm bảo môi trường sống và chết hàng loạt.

ca chet anh 10

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Nghĩa Đô đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phối hợp cùng Xí nghiệp Thoát nước số 2 và đơn vị quản lý công viên xử lý hiện trường. Các lực lượng chức năng đã tiến hành vớt toàn bộ xác cá, vệ sinh mặt nước để ngăn chặn mùi hôi và ô nhiễm. Song song việc thu gom, hệ thống sục khí đã được vận hành để tăng cường oxy hòa tan trong nước. Thời gian tới, các đơn vị chuyên môn sẽ giám sát chất lượng nước và điều tiết mực nước hồ duy trì ở ngưỡng hợp lý trong suốt quá trình thi công công trình chống ngập nhằm ngăn ngừa sự cố tái diễn.

Nắng nóng kéo dài, cá tầm trên hồ thủy điện Bắc Hà chết la liệt

Hàng tấn cá tầm nuôi lồng trên hồ thủy điện Bắc Hà, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai chết la liệt chỉ trong vài ngày.

14:20 7/6/2026

Nguyên nhân cá chết nổi trắng mặt hồ điều hoà CV1, Hà Nội

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa CV1 chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài rồi xuất hiện mưa lớn đột ngột.

18:31 31/5/2026

Hơn 100 tấn cá lồng bè tại hồ Trị An chết bất thường

Sau trận mưa đầu mùa, hơn trăm tấn cá nuôi lồng bè của người dân trên hồ Trị An, phường Trị An, TP Đồng Nai chết bất thường.

17:30 31/5/2026

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/ha-noi-ca-chet-noi-trang-ho-cong-vien-nghia-do-post1852124.tpo

Theo Phùng Linh/Tiền Phong

cá chết Hà Nội cá chết trắng hồ công viên nghĩa đô hà nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý