Cá chết nổi trắng hồ Công viên Nghĩa Đô ở Hà Nội

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Sáng 17/6, hồ điều hòa trong Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước và dạt vào ven bờ.
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Nhiều người dân khi đi tập thể dục quanh hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) bất ngờ phát hiện lượng lớn cá chết, nổi dày đặc trên mặt nước.
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Dưới thời tiết nắng nóng, xác cá phân hủy nhanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ruồi nhặng bu bám dày đặc tại các khu vực cá chưa kịp thu gom.
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Tình trạng cá chết, trôi dạt và nổi trắng một góc hồ.
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Xác cá dạt vào bờ gồm nhiều loại, trong đó chiếm phần lớn là cá rô phi và cá trôi.
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Công nhân vệ sinh môi trường tổ chức vớt, thu gom và chở đi tiêu hủy lượng cá chết trong sáng 17/6.
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Hồ điều hòa nằm trong Công viên Nghĩa Đô thuộc địa bàn quản lý của phường Nghĩa Đô. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động để thu gom, vớt xác cá. Đại diện cơ quan chức năng địa phương cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình.
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Lý giải về hiện tượng này, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư - hạ tầng phường Nghĩa Đô thông tin, hồ điều hòa công viên Nghĩa Đô đang chịu áp lực lớn khi phải tiếp nhận lưu lượng nước mặt và nước thải sinh hoạt từ nhiều khu dân cư lân cận. Nguồn nước này đi qua hồ trước khi xả ra tuyến cống đường Nguyễn Khánh Toàn và thoát về sông Tô Lịch.
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Hệ thống cống các trục D600, D800, D1000 và D1500 liên tục dẫn lượng lớn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư lân cận (Chùa Hà, Nghĩa Tân, Tô Hiệu...) đổ về hồ. Áp lực xả thải này cộng hưởng với việc mực nước hồ bị hạ thấp để thi công trạm bơm chống ngập, làm thu hẹp đáng kể diện tích mặt nước và giảm nồng độ oxy hòa tan. Khi gặp thời tiết biến động cực đoan, tình trạng thiếu oxy trở nên nghiêm trọng, khiến cá không đảm bảo môi trường sống và chết hàng loạt.
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Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Nghĩa Đô đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phối hợp cùng Xí nghiệp Thoát nước số 2 và đơn vị quản lý công viên xử lý hiện trường. Các lực lượng chức năng đã tiến hành vớt toàn bộ xác cá, vệ sinh mặt nước để ngăn chặn mùi hôi và ô nhiễm. Song song việc thu gom, hệ thống sục khí đã được vận hành để tăng cường oxy hòa tan trong nước. Thời gian tới, các đơn vị chuyên môn sẽ giám sát chất lượng nước và điều tiết mực nước hồ duy trì ở ngưỡng hợp lý trong suốt quá trình thi công công trình chống ngập nhằm ngăn ngừa sự cố tái diễn.
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