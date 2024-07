Cả Brazil rơi lệ sau 'thảm họa' Copa America 2024

"CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil) lạc lối" chính là tiêu đề được sử dụng trên trang UOL, một trong những trang tin lớn nhất tại Brazil, dùng để miêu tả thất bại của "Selecao" sau trận thua Uruguay trong loạt luân lưu mới đây đồng thời khiến tuyển Brazil bị loại khỏi Copa America 2024.

Thất bại tại Copa America 2024 là giải đấu quốc tế thứ 3 liên tiếp mà Brazil trắng tay. Hai lần trước là tại Copa America 2021 khi họ thua Argentina ở trận chung kết và World Cup 2022 khi Brazil bị loại bởi Croatia cũng trong loạt luân lưu.

Giới truyền thông và người hâm mộ xứ samba thắc mắc tại sao HLV Dorival lại lựa chọn Eder Militao là người sút luân lưu khi trên sân có đến 4 tiền đạo. Đáng nói, hậu vệ của Real Madrid còn là người sút quả penalty đầu tiên, vốn được xem vô cùng quan trọng trong loạt đấu súng.

HLV Dorival giải thích: "Tôi đã nói chuyện với họ về những gì tôi nghĩ. Mỗi người tự quyết định người đá phạt đền. Chúng tôi đã tập luyện phạt đền từ khi ở Orlando".

Ông cho biết thêm về tình trạng của Rodrygo: "Cậu ấy không thể thi đấu tiếp vì chấn thương sau pha vào bóng. Cậu ấy lẽ ra một trong những người đá phạt đền. Ai đó phải đá hỏng để có người chiến thắng. Và thật không may, chúng tôi đã thua".

Theo trang UOL, việc lựa chọn người đá phạt đền là sai lầm. Militao chưa từng thực hiện quả penalty nào trước đây và hậu vệ 26 tuổi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Phóng viên của 90Minutos còn nhận định: "Đây là lần thứ hai Brazil bị loại sau loạt luân lưu. Tinh thần các cầu thủ đang xuống rất thấp".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá rằng màn trình diễn của "Selecao" vẫn có những điểm tích cực. Brazil đã không để bị Uruguay áp đảo hoàn toàn và các cầu thủ của HLV Dorival thi đấu sáng sủa hơn so với trận gặp Colombia.

Ngoài ra, không ít khán giả cũng thất vọng vì màn trình diễn của Vinicius Jr cũng như việc HLV Dorival không tạo nhiều cơ hội thi đấu cho Endrick dù anh thể hiện tốt trong các trận giao hữu.

Việc thiếu vắng một cầu thủ kiến thiết lối chơi xuất chúng như Neymar cũng góp phần khiến Brazil loay hoay trong các chiến thuật của mình. "Selecao" mất đi sự sáng tạo tại Copa America 2024 và chính HLV Dorival cũng phải thừa nhận đội bóng của ông còn không xứng đáng là một trong những ứng cử viên vô địch.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.