BVBank lãi đậm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVBank thu về khoản lợi nhuận trước thuế đạt 437 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 79% kế hoạch năm.

Trong quý III, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 343 tỷ đồng, tăng vượt trội so với mức 29 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: BVB.

Ngân hàng TMCP Bản Việt - BVBank (UPCoM: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và hợp nhất 9 tháng đầu năm. Trong quý III, nhà băng này đã thu về khoản lợi nhuận trước thuế 343 tỷ đồng , tăng gần 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chỉ tiêu tài chính quan trong đều đóng góp tích cực vào kết quả này. Tổng thu nhập hoạt động của BVBank đạt gần 850 tỷ đồng , tăng 24%, trong đó thu nhập lãi thuần đạt 717 tỷ đồng (chiếm 85%). Đáng chú ý, so với cùng kỳ, thu nhập ngoài lãi cũng tăng vọt với thu phí dịch vụ tăng 1,5 lần và thu từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp 2 lần.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng được ngân hàng tiết giảm gần 30% trong quý gần nhất. BVBank cho biết đây là kết quả của việc đẩy mạnh việc thu hồi nợ và xử lý nợ xấu, tăng thu lãi quá hạn.

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận số âm 268 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn mang về hơn 3 tỷ đồng . Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, BVBank báo lãi ròng 274 tỷ đồng quý III, cũng gấp khoảng 12 lần cùng kỳ năm ngoái.

BVBANK BÁO LÃI ĐẬM TRONG QUÝ III/2025 Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 174 181 68 33 26 14 22 10 69 83 29 209 80 13 343

Tính đến ngày 30/9, nhà băng này đạt quy mô tổng tài sản 122.600 tỷ đồng , tăng 18% so với cuối năm 2024 và hoàn thành kế hoạch cả năm; dư nợ tín dụng đạt gần 78.000 tỷ đồng , 14% so với đầu năm nay.

Về huy động vốn, tổng quy mô huy động của ngân hàng đạt 113.000 tỷ đồng , tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tăng 24%, lên gần 92.800 tỷ đồng .