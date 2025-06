'Búp bê' Điền Hi Vi vấp tranh cãi

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách cùng xuất hiện tại một sự kiện phim ảnh mới đây. Bộ đôi gây tranh cãi khi không hề tương tác, tỏ ra gượng gạo khi phải đứng cùng nhau.

Theo trang Up Media, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đang gây tranh luận khi tham dự một sự kiện phim ảnh, do Tencent tổ chức hôm 23/6. Bộ đôi là bạn diễn trong bộ phim Trục Ngọc sắp ra mắt. Xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai đều ăn vận lộng lẫy, sang trọng. Song, điều khiến dân mạng quan tâm là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của bộ đôi.

Suốt quãng đường trên thảm đỏ, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách mỗi người đi một hướng, không hề tương tác hay nhìn mặt nhau. Truyền thông ví von đây giống như "một cặp đôi đã ly hôn" bị ép buộc phải đứng cạnh nhau, gượng gạo đến mức ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không muốn thể hiện. Khi chụp ảnh xong, Điền Hi Vi thậm chí lạnh lùng quay lưng rời sân khấu mà không thèm chào hỏi, bỏ lại Trương Lăng Hách đứng trơ trọi.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Nhiều dân mạng mỉa mai rằng bất hòa vì tranh giành thứ hạng vai chính lúc quay phim là chuyện có thể chấp nhận được, nhưng đến cả việc giả vờ thân thiết trước ống kính cũng không làm được thì khó chấp nhận.

Bộ đôi diễn viên tỏ ra rất gượng gạo khi phải đứng cạnh nhau.



Tin đồn hai diễn viên đóng chung dự án nhưng "bằng mặt không bằng lòng" đã dấy lên từ trước đó. Nhiều nguồn tin cho rằng Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đều muốn tranh giành vị trí thứ nhất trong dàn diễn viên. Trước khi phim bấm máy, người hâm mộ của Trương Lăng Hách từng khuyên anh đừng nhận vai, nhưng phía ê-kíp nam diễn viên khi đó cam đoan rằng nếu tham gia, anh chắc chắn là nam chính số một. Song sau đó, phía Điền Hi Vi lại tuyên bố rằng hai diễn viên sẽ cùng chia sẻ vị trí chính. Điều này dẫn đến "cuộc chiến" căng thẳng giữa hai fandom.

Ngay cả khi Trục Ngọc đóng máy, tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim đăng danh sách diễn viên ăn mừng. Thế nhưng, bài viết đã phải thêm dòng chú thích “thứ tự không phân trước sau”, bởi tên Trương Lăng Hách được đặt tên trước Điền Hi Vi, vô tình gây phản ứng gay gắt từ phía người hâm mộ.

Đỉnh điểm tranh cãi là ngày đóng máy, cả hai đều chia sẻ ảnh hậu trường trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên không có tấm ảnh chung nào. Từ khóa “Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi không có ảnh đóng máy chung” sau đó thậm chí còn lọt hot search.