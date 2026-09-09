Bước qua trở ngại 'đấu vật' với con chữ

"Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách" gồm mười ba câu chuyện về sách, ký ức và con người, từ đó đặt ra một câu hỏi đơn giản: Điều gì khiến việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn?

Trong kỷ nguyên của những video ngắn và nhiều nguồn thông tin tràn ngập trên mạng xã hội, khả năng tập trung của chúng ta đang bị bào mòn một cách nghiêm trọng. Đối với nhiều người, việc cầm lên một cuốn sách không còn là sự thư giãn, mà giống như một cuộc "đấu vật" đầy áp lực. Chúng ta sợ sự khô khan, sợ không đủ kiên nhẫn và sợ cả việc phải rút ra những bài học vĩ mô sau mỗi trang giấy.

Cuốn sách Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách của Naoki Matayoshi và Shinsuke Yoshitake đã xuất hiện để biến việc đọc trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng và đầy hứng khởi.

Sách Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách của Naoki Matayoshi và Shinsuke Yoshitake.

Giải mã "nỗi sợ" của người ngại đọc

Đa số độc giả hiện nay tìm đến sách với mục tiêu thực dụng là phải giỏi hơn hay thành công hơn. Chính áp lực "phải có ích" này đã giết chết niềm vui đọc sách thuần túy. Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách giải tỏa áp lực đó bằng cách đưa người đọc vào một thế giới kỳ ảo qua 13 đêm kể chuyện. Ở đó, sách không phải là những tượng đài kiến thức đồ sộ, mà là những thực thể sống động.

Nhiều người có thể lầm tưởng rằng những hình vẽ tối giản của Shinsuke Yoshitake chỉ dành cho trẻ em. Nhưng thực tế, đây là một dụng ý nghệ thuật. Những nét vẽ ngây ngô ấy đóng vai trò là "điểm chạm thị giác", giúp những bộ não vốn đã mệt mỏi với các báo cáo và con số có thể tiếp nhận thông tin một cách tự nhiên.

Đây chính là bước đệm hoàn hảo để rèn luyện lại khả năng tập trung vốn đang bị chia nhỏ bởi các thông báo điện thoại. Thay vì bắt bạn phải "bơi" trong biển chữ, cuốn sách dẫn bạn dạo chơi qua những khung hình, nơi mỗi chi tiết nhỏ đều ẩn chứa một điều bí ẩn thú vị.

Khi sự đơn giản mang lại giá trị thực sâu sắc

Vượt ra ngoài những nét vẽ vui nhộn, cuốn sách này giải quyết những vấn đề tâm lý. Tác phẩm không chỉ kể chuyện, mà còn "gọi tên" chính xác những thói quen của chúng ta: Từ hội chứng mua sách về rồi để đấy đến cách chúng ta ghi nhớ một kỷ niệm thông qua một trang giấy cũ. Việc thấu hiểu những hành vi này giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm thay vì bị phán xét.

Dù có vẻ lãng mạn và bay bổng, giá trị thực tiễn mà cuốn sách mang lại lại cực kỳ rõ ràng: Đó là khả năng thay đổi góc nhìn. Thông qua những tình huống giả tưởng, tác giả dạy chúng ta cách quan sát những điều bình thường bằng con mắt tò mò. Với những người đang tìm kiếm lý do để bắt đầu thói quen đọc, đây chính là liều thuốc giải độc cho sự khô khan của tư duy logic cứng nhắc, giúp chúng ta tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé và kỳ lạ nhất của cuộc đời.

Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra: liệu việc đọc một cuốn sách nhiều hình vẽ có khiến chúng ta trở nên lười tư duy hay chỉ dừng lại ở mức độ đọc nông? Câu trả lời nằm ở cách chúng ta tiếp cận. Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách không phải là điểm đến cuối cùng, mà là một "bài tập khởi động". Nó không thay thế cho những cuốn sách chuyên sâu, nhưng nó chuẩn bị cho bạn một tâm thế sẵn sàng và một trí tuệ cởi mở để đón nhận những tri thức phức tạp hơn sau này.

Việc đọc 10 phút mỗi ngày với một tác phẩm hóm hỉnh như thế này có tác động tích cực hơn nhiều so với việc cố gắng đọc một cuốn sách dày cộp rồi bỏ cuộc giữa chừng. Nó giúp não bộ tiết ra dopamine từ niềm vui khám phá, từ đó hình thành một phản xạ có điều kiện: Đọc sách là hạnh phúc.

Đọc sách là hạnh phúc

Trong một thế giới đang vội vã biến mọi trải nghiệm thành mục tiêu kinh tế, việc dành thời gian cho một cuốn sách để thấy mình được tò mò hơn, biết suy nghĩ lâu hơn một chút là một sự đầu tư xứng đáng.

Điều kỳ diệu ở vương quốc Sách chính là chiếc chìa khóa giúp mở lại cánh cửa bước vào thế giới tri thức, nơi bạn được quyền tự do khám phá mà không cần mang theo bất kỳ áp lực nào.