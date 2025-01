Bước ngoặt ở quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2024 lần đầu tiên quay đầu tăng sau 9 năm suy giảm liên tiếp, nhờ sự phục hồi của các cặp đôi kết hôn vốn bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để khuyến khích những người trẻ tuổi kết hôn và sinh con. Ảnh: Reuters.

Quốc gia Đông Á này có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, nhưng số trẻ sơ sinh từ tháng 1/2024 đến tháng 11/2024 đã tăng 3% so với một năm trước đó lên 220.094, dữ liệu hàng tháng của chính phủ cho thấy hôm 22/1, theo South China Morning Post.

Năm 2023, số trẻ sơ sinh giảm 7,7%, kéo dài mức giảm sang năm thứ 8 liên tiếp và dẫn đến tỷ lệ sinh hàng năm là 0,72, mức thấp nhất trên toàn cầu.

Sự gia tăng này được ghi nhận trong bối cảnh kết hôn gia tăng vào năm 2023, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 12 năm sau khi các cặp đôi phải hoãn đám cưới trong thời gian đại dịch.

Giữa hôn nhân và sinh nở ở Hàn Quốc có mối tương quan cao, với độ trễ thời gian là một hoặc hai năm, vì hôn nhân thường được coi là điều kiện tiên quyết để có con tại đất nước kim chi.

Trong một cuộc khảo sát của chính phủ năm ngoái, 62,8% người Hàn Quốc phản đối việc sinh con ngoài giá thú, mặc dù con số này đã giảm so với mức 77,5% của một thập kỷ trước. Tại quốc gia láng giềng Trung Quốc, số ca sinh tăng 5,8% lên 9,54 triệu vào năm 2024, cũng do sự chậm trễ kết hôn do đại dịch.

Số lượng các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc trong giai đoạn tháng 1-11/2024 đã tăng 13,5% lên 199.903. Con số đó, trừ khi có sự thay đổi vào tháng 12/2024, sẽ đánh dấu mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1980.

Năm ngoái, Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để khuyến khích những người trẻ tuổi kết hôn và sinh con, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol - người đang bị luận tội - tuyên bố "cuộc khủng hoảng nhân khẩu học quốc gia" và có kế hoạch thành lập một bộ mới chuyên giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp.

Hầu hết biện pháp bao gồm hỗ trợ tài chính thông qua cắt giảm thuế và trợ cấp, cụ thể là cắt giảm thuế một lần 500.000 won ( 343 USD ) cho mỗi người đối với các cặp đôi kết hôn trong khoảng thời gian năm 2024-2026, mặc dù chính phủ đã tuyên bố sẽ cố gắng thực hiện một cách tiếp cận toàn diện hơn.

Dữ liệu hàng năm cho năm 2024 dự kiến ​​được công bố vào ngày 26/2.