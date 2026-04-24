Bước chuyển mình của mô hình nghỉ dưỡng tích hợp tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt về hành vi khách hàng, Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Việc dịch chuyển từ mô hình nghỉ dưỡng đơn lẻ sang các tổ hợp “all-in-one” - nơi lưu trú, giải trí, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm được tích hợp trong cùng hệ sinh thái, không chỉ phản ánh sự thay đổi trong hành vi du khách, mà còn cho thấy cách các điểm đến cạnh tranh bằng chiều sâu trải nghiệm thay vì chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên.

Minh chứng rõ nét phải kể đến Singapore. Kể từ khi vận hành các khu phức hợp IR, quốc đảo này đã ghi nhận mức đóng góp ấn tượng từ 2% đến 3% vào GDP quốc gia. Bài học giá trị từ thị trường đi trước cho thấy sự xuất hiện của “trung tâm mua sắm, giải trí khép kín” là chìa khóa để kéo dài thời gian lưu trú bình quân của du khách.

Toàn cảnh Marina Bay Sands về đêm.

Tại Việt Nam, mô hình nghỉ dưỡng tích hợp bắt đầu hình thành rõ nét hơn trong những năm gần đây, gắn với sự phát triển của điểm đến như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang. Trong đó, Phú Quốc được xem như “thiên đường giải trí” với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí đa dạng nổi bật của cả nước.

Sau khi kết thúc chương trình thí điểm, tháng 11/2025, Phú Quốc cũng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam nhận được giấy phép cho người Việt vào trải nghiệm casino hợp pháp theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP. Đây là bước tiến quan trọng trong chính sách quản lý, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của dự án trong việc xây dựng môi trường giải trí có thưởng minh bạch và bền vững, nhằm định vị Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - giải trí đa trải nghiệm.

Corona Resort & Casino là tổ hợp khách sạn - khu vui chơi - casino đầu nhận được giấy phép cho người Việt Nam trải nghiệm theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gia tăng, khi các điểm đến như Thái Lan, Singapore hay Philippines liên tục nâng cấp sản phẩm du lịch, việc phát triển mô hình nghỉ dưỡng tích hợp tại Việt Nam nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng được xem là hướng đi phù hợp xu thế toàn cầu.

Corona Resort & Casino Phú Quốc tiên phong cho mô hình Integrated Resort tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay mức độ đa dạng dịch vụ, mà còn ở năng lực vận hành, khả năng kiểm soát chất lượng và mức độ phù hợp nhu cầu thực tế của du khách.

Nếu được triển khai ổn định và đồng bộ, mô hình này có thể góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đồng thời hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn, đặc biệt tại các điểm đến có lợi thế như Phú Quốc.