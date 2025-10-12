Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bùng nổ nội chiến giữa gia tộc Dajmash và quân Hamas ở Dải Gaza

  • Chủ nhật, 12/10/2025 13:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tình trạng mất an ninh đã lan rộng trên khắp Dải Gaza sau làn sóng đụng độ vũ trang giữa các tay súng Hamas và các nhóm vũ trang chống đối địa phương.

Các lều bạt tạm dành cho người Palestine sơ tán tránh xung đột tại thành phố Gaza ngày 1/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin Palestine, sau làn sóng đụng độ vũ trang giữa các tay súng Hamas và các nhóm vũ trang chống đối địa phương, tình trạng mất an ninh đã lan rộng trên khắp Dải Gaza.

Tại Beit Lahia, một cuộc đấu súng nổ ra giữa các tay súng có liên hệ với Ashraf al-Mansi và lực lượng Hamas.

Cùng lúc, một cuộc đối đầu khác được báo cáo tại khu Sabra thuộc thành phố Gaza giữa gia tộc Dajmash và Hamas, trong đó Muhammad Imad Aql, con trai của một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas từng bị ám sát trước đó, đã thiệt mạng.

Lực lượng Hamas đã bao vây khu dân cư gia đình al-Dhamsha ở khu al-Sabra của thành phố Gaza vào tối 10/10. Các trường học và tòa nhà chung cư được sơ tán, trong khi các tay bắn tỉa và một số lượng lớn những người bịt mặt vũ trang được triển khai khắp khu vực.

Hamas xem các gia tộc nổi loạn là một mối đe dọa trực tiếp đối với quyền kiểm soát thành phố Gaza.

Trong thời gian chiến tranh, Hamas đã xử tử mukhtar (trưởng làng) của gia tộc Dajmash, một trong những gia đình vũ trang ở phía Bắc Gaza, do lo ngại Israel có thể lợi dụng gia tộc này chống lại họ.

Như một phần nỗ lực dập tắt cuộc nổi dậy, Hamas đã cử các chiến binh cao cấp đi ám sát Yasser Abu Shabab, lãnh đạo lực lượng dân quân Rafah, nhưng âm mưu ám sát đã thất bại.

Trong khi đó, Hussam al-Astal, chỉ huy một nhóm vũ trang đối lập Hamas tại Khan Yunis, đã đăng một bài công kích dữ dội trên trang Facebook cá nhân. Bài đăng nêu rõ: “Đường hầm của các người đã bị phá hủy, quyền lợi của các người không còn nữa. Hãy ăn năn trước khi quá muộn - từ hôm nay đã không còn Hamas nữa."

Al-Astal cũng nhắc tới các vụ đụng độ tuần trước, khi Hamas bị cáo buộc cố gắng tấn công gia tộc al-Majaida ở Khan Yunis.

Theo ông, các tay súng Hamas đã ẩn mình trong Bệnh viện Nasser và một thánh đường Hồi giáo gần đó, trước khi dùng súng phóng lựu (RPG) và chất nổ tấn công thành viên gia tộc.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

TTXVN

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

