Bùi Công Nam có ‘cốt’ mới, xuất hiện trong clip sinh nhật

Màn "thả hint" trong clip sinh nhật được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Bùi Công Nam.

Nhiều fan tưởng Bùi Công Nam âm thầm công khai chuyện tình cảm, nhưng sự thật lại khiến cộng đồng người hâm mộ bất ngờ.

“Cốt” của Bùi Công Nam lộ diện

Bên cạnh âm nhạc, điều làm nên sức hút của Bùi Công Nam có lẽ là tính cách tưng tửng rất riêng. Nam ca sĩ có khả năng viết những bản nhạc chạm cảm xúc, nhưng cũng có thể khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả bằng câu nói hay caption "tấu hài". Vì thế, mỗi lần Bùi Công Nam đăng bài, fan đều chuẩn bị sẵn tinh thần về “plot twist” bất ngờ có thể xảy ra.

Bài đăng trong sinh nhật năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ vài phút lên sóng, fan soi được nhiều chi tiết thú vị trong clip sinh nhật của Bùi Công Nam. Cụ thể, giữa những khoảnh khắc vui vẻ, dân mạng phát hiện một nhân vật xuất hiện xuyên suốt video và gọi vui đây là "cốt" của Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam tiết lộ về "cốt" của mình trong clip sinh nhật.

Dưới bài đăng, cộng đồng fan hâm mộ để lại nhiều bình luận. Có người đoán đây là hint cho dự án mới, có người lại cho rằng nam ca sĩ chuẩn bị công khai điều đặc biệt. Thực tế, màn bất ngờ xuất hiện ở cuối clip. Hóa ra, "cốt" mà fan liên tục gọi tên chính là VNPAY Phim - người bạn đồng hành mới của Bùi Công Nam trong vai trò đại sứ.

Sau những ngày chạy show, sáng tác hay ghi hình, điều mà Bùi Công Nam yêu thích chính là ra rạp xem phim. Với anh, bộ phim hay không chỉ để giải trí. Đó còn là lý do để cả nhóm gặp nhau nhiều hơn; bố mẹ có thêm buổi cuối tuần cùng con cái; hay đơn giản là dịp để hội bạn tạm gác điện thoại xuống và cùng cười, cùng khóc trước màn ảnh rộng.

Nếu Bùi Công Nam kết nối với khán giả bằng âm nhạc và câu chuyện chân thành, VNPAY Phim lại đồng hành cùng hàng triệu người dùng mỗi ngày bằng trải nghiệm đặt vé thuận tiện, để mỗi cuộc hẹn xem phim bắt đầu dễ dàng hơn.

Khi "cốt" là bạn đồng hành trong mọi cuộc hẹn

Đồng hành cùng Bùi Công Nam, VNPAY Phim mang đến trải nghiệm đặt vé tiện lợi trên ứng dụng ngân hàng như Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank… và ứng dụng VNPAY. Chỉ bằng vài thao tác, người dùng có thể chọn rạp, suất chiếu, ghế ngồi và thanh toán nhanh chóng.

VNPAY Phim đồng hành cùng Bùi Công Nam, tung ưu đãi mua 1 tặng 1 vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY.

Đặc biệt, từ nay đến ngày 30/9, VNPAY Phim mang đến ưu đãi “Mua 1 tặng 1” cùng nhiều mức giá như vé CGV từ 89.000 đồng, Lotte Cinema từ 90.000 đồng hay BHD Star từ 74.000 đồng… giúp người dùng dễ dàng lên lịch hẹn ra rạp với chi phí tối ưu hơn.

Hiện nay, VNPAY Phim kết nối với nhiều hệ thống rạp lớn trên toàn quốc như CGV, Lotte Cinema, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas...

Sau màn công khai “cốt" của Bùi Công Nam, không ít bạn trẻ sẽ có thêm lý do để nhắn tin rủ hội bạn: "Cuối tuần này đi xem phim không? Mình có deal mua 1 tặng 1 đây”. Với VNPAY Phim, khách hàng dễ dàng bắt đầu cuộc hẹn chỉ bằng vài thao tác đặt vé. Đó cũng chính là điều thương hiệu hướng tới khi mong muốn trở thành bạn đồng hành của những trải nghiệm đáng nhớ.