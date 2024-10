Bức ảnh hơn nghìn lời nói trong ngày Dortmund thắng đậm

Bên cạnh chiến thắng đậm đà 7-1 trước Celtic ở lượt trận thứ hai League phase, Champions League mùa 2024/25 rạng sáng 2/10 (giờ Hà Nội), trận đấu tại Signal Iduna Park còn nổi bật với màn biểu tình của CĐV Dortmund khi họ giăng biểu ngữ lớn "UEFA MAFIA". Trên mạng xã hội, người dùng cho rằng UEFA không còn quan tâm tới bóng đá, mà chỉ muốn tận thu nguồn tiền có được.

Các CĐV Borussia Dortmund bày tỏ sự không hài lòng với những thay đổi trong thể thức Champions League mà họ cho rằng sẽ làm giảm đi tính cạnh tranh và lợi ích cho các đội bóng lớn. Hơn nữa, việc tăng số lượng CLB tham dự đồng nghĩa cầu thủ phải chơi thêm trận, khiến thể lực bị bào mòn.

Trước đó, tiền vệ Rodri của Manchester City bày tỏ sự lo ngại về lịch thi đấu bóng đá ngày càng dày đặc. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho rằng các cầu thủ đang phải thi đấu quá nhiều trận trong một khoảng thời gian ngắn, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và phong độ.

Rodri cũng hé lộ khả năng các cầu thủ sẽ phải tự quyết định số phận của mình, thậm chí là đình công, nếu tình hình hiện tại không được cải thiện.

Dưới sân, Dortmund gây bất ngờ khi chơi hay đến khó tin trước Celtic. Họ đè bẹp đối thủ với tỷ số 7-1, để tạm thời chễm chệ dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai trận toàn thắng. Tới nay, đại diện vùng Ruhr ghi tới 10 bàn.

Tuy nhiên, khả năng Bayern Munich sẽ giành lại vị trí thứ nhất khi ở lượt trận đầu tiên nã 9 bàn vào lưới Dinamo Zagreb.

Sau thất bại 1-5 trước Stuttgart tại Bundesliga hôm 22/9, Dortmund nhanh chóng gượng dậy bằng những màn trình diễn ấn tượng. Trước khi ghi 7 bàn vào lưới Celtic tại Champions League, đội bóng của HLV Nuri Sahin cũng đè bẹp Bochum với tỷ số 4-2 tại Bundesliga.

Trên sân Signal Iduna Park, Dortmund kiểm soát bóng 53%, tung ra 17 pha dứt điểm - 14 trong đó trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đạt 2,80. Những thống kê này hoàn toàn vượt trội đại diện đến từ Scotland.

Ở trận này, Karim Adeyemi tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick. Các bàn thắng còn lại của Dortmund được ghi do công Emre Can, Serhou Guirassy (cú đúp) và Felix Nmecha. Daizen Maeda là tác giả bàn danh dự cho Celtic.

