Broadcom Inc báo cáo kết quả quý I/2024 khả quan

Công ty công nghệ Broadcom vừa báo cáo kết quả thu nhập khả quan cho quý đầu của năm tài chính 2024.

Broadcom Inc (AVGO) phát hành hồ sơ 8-K vào ngày 7/3, công bố kết quả tài chính quý đầu tiên của năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 4/2). Cụ thể, doanh thu ở mức 11,96 tỷ USD , tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; dòng tiền tự do 4,69 tỷ USD , chiếm 39% doanh thu; thu nhập ròng tính theo GAAP đạt 1,33 tỷ USD , với EPS sau pha loãng tính theo GAAP là 2,84 USD ; thu nhập ròng không tính theo GAAP 5,25 tỷ USD , với EPS sau pha loãng không tính theo GAAP đạt 10,99 USD ; EBITDA sau điều chỉnh là 7,16 tỷ USD , tương đương 60% doanh thu; cổ tức hàng quý 5,25 USD và mua lại 7,7 triệu cổ phiếu với giá trị 8,29 tỷ USD .

Broadcom dẫn đầu công nghệ toàn cầu về chất bán dẫn và giải pháp phần mềm cơ sở hạ tầng.

Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể trong doanh thu, dòng tiền tự do, phần lớn do thương vụ mua lại VMware gần đây và nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm mạng của họ.

Broadcom là công ty bán dẫn lớn, với danh mục sản phẩm đa dạng, trải dài trên các thị trường không dây, mạng, băng thông rộng, lưu trữ và công nghiệp. Đây cũng là công ty lớn trong ngành công nghiệp phần mềm, cung cấp giải pháp về ảo hóa, cơ sở hạ tầng và bảo mật cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chính phủ.

Chiến lược tăng trưởng của công ty được đánh dấu bởi các thương vụ hợp nhất, mua lại quan trọng như Broadcom, Avago Technologies, Brocade, CA Technologies và Symantec.

Broadcom báo cáo kết quả quý I/2024 mạnh mẽ, với doanh thu và dòng tiền tự do tăng trưởng đáng kể.

Hiệu quả tài chính và thách thức

Broadcom tăng doanh thu với tốc độ 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,96 tỷ USD . Tăng trưởng này quan trọng vì nó bao gồm sự đóng góp của VMware. VMware thúc đẩy doanh thu trong phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng. Phân khúc giải pháp bán dẫn cũng tăng doanh thu 4%, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm mạng và bộ gia tốc AI tùy chỉnh của Broadcom.

Bất chấp mức tăng trưởng doanh thu tích cực, thu nhập ròng tính theo GAAP của công ty giảm xuống còn 1,33 tỷ USD từ mức 3,77 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu là do chi phí hoạt động cao hơn, bao gồm chi phí liên quan đến việc mua lại VMware. Tuy nhiên, thu nhập ròng không tính theo GAAP, được điều chỉnh loại bỏ các chi phí liên quan đến thương vụ mua lại này và những khoản chi không thường xuyên khác, tăng 771 triệu USD lên 5,25 tỷ USD .

Dòng tiền tự do là điểm nổi bật khác. Công ty tạo ra 4,69 tỷ USD , tăng so với mức 3,93 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Con số này chiếm đến 39% doanh thu, nhấn mạnh khả năng chuyển đổi thu nhập thành tiền mặt hiệu quả của Broadcom. Công ty cũng thể hiện cam kết mang lại giá trị cho cổ đông bằng cách mua lại số cổ phiếu trị giá 8,29 tỷ USD và tuyên bố chia khoản cổ tức hàng quý 5,25 USD /cổ phiếu.

Số liệu tài chính quan trọng

Các chỉ số tài chính quan trọng từ báo cáo thu nhập của Broadcom Inc được thể hiện qua doanh thu thuần, thu nhập ròng tính theo GAAP, thu nhập ròng không tính theo GAAP, EBITDA sau điều chỉnh, dòng tiền tự do.

Số liệu này phản ánh lợi nhuận, hiệu quả và khả năng tạo ra tiền mặt của công ty. Biên lợi nhuận EBITDA sau điều chỉnh rất mạnh ở mức 60% rất đáng chú ý, cho thấy Broadcom đang duy trì mức hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cao.

Thước đo tài chính Q1 năm tài chính 2024 Q1 năm tài chính 2023 Thay đổi Doanh thu thuần 11.961 triệu USD 8.915 triệu USD +34% Thu nhập ròng tính theo GAAP 1.325 triệu USD 3.774 triệu USD 3.774 triệu USD Thu nhập ròng không tính theo GAAP 5.254 triệu USD 4.483 triệu USD + 771 triệu USD Thu nhập ròng không tính theo GAAP 7.156 triệu USD 5.678 triệu USD + 1.478 triệu USD Dòng tiền tự do 4.693 triệu USD 3.933 triệu USD + 760 triệu USD

Ông Hock Tan, Chủ tịch và CEO của Broadcom, nhận định: “Chúng tôi rất vui với hai động lực tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cho Broadcom trong quý đầu tiên năm 2024. Thứ nhất, việc mua lại VMware đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong phân khúc phần mềm cơ sở hạ tầng khi khách hàng triển khai VMware Cloud Foundation. Thứ hai, nhu cầu mạnh mẽ cho sản phẩm mạng của chúng tôi trong các trung tâm dữ liệu AI, cũng như bộ gia tốc AI tùy chỉnh từ trung tâm quy mô siêu lớn, đang thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc bán dẫn”.

Kirsten Spears, Giám đốc tài chính của Broadcom, cho biết: “Doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ năm trước lên 12 tỷ USD bao gồm đóng góp từ VMware và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước không bao gồm VMware. EBITDA sau điều chỉnh tăng 26% so với cùng kỳ năm trước lên 7,2 tỷ USD . Dòng tiền tự do, không bao gồm dòng tiền tái cơ cấu trong quý ở mức 5,4 tỷ USD . Chúng tôi đã bắt đầu chương trình trả hết nợ. Bắt đầu với 3 tỷ USD từ đầu năm 2024 đến nay, chúng tôi dự kiến trả hết nợ trong năm tài chính 2024”.