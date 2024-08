Brighton quá khôn ngoan

Vấn đề được đặt ra lúc này là: Brighton kiếm đâu ra 200 triệu bảng để có thể đầu tư vào đội hình. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB. Từ tuần này đến tuần khác, "Chim mòng biển" (biệt danh Brighton) liên tục phá kỷ lục mua cầu thủ trong lịch sử đội bóng.

Chuyến mua sắm hè của Brighton đưa họ đi khắp châu Âu, từ Scotland đến Thổ Nhĩ Kỳ và dường như ở mọi nơi. Họ nhắm đến những cầu thủ mang 8 quốc tịch khác nhau, chơi ở 8 giải đấu khác nhau. 200 triệu bảng được Brighton duyệt chi để đưa tất cả cầu thủ về bờ biển phía nam.

Brighton trải qua kỳ chuyển nhượng lạ lùng nhất. Vài mùa giải qua, "Chim mòng biển" gây sự chú ý với việc bán cần thủ hơn chiêu mộ tân binh. Đặc biệt trong ba mùa hè gần đây, Brighton thu về trăm triệu bảng nhờ việc bán nhân tài. Còn mùa này, họ làm điều ngược lại.

6 trong 9 tân binh được Brighton đem về sân Amex đều nằm trong top đắt giá nhất lịch sử CLB. Georginio Rutter, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Brajan Gruda, Ferdi Kadioglu và Matt O’Riley gia nhập "Chim mòng biển" với giá từ 25 triệu bảng trở lên.

Brighton dùng số tiền nhận được từ các vụ chuyển nhượng bán nhân tài trước đây để tạo ra kỳ chuyển nhượng táo bạo. Theo Telegraph Sport, chỉ tính việc bán cầu thủ, "Chim mòng biển" thu về lợi nhuận 175 triệu bảng trong 3 năm qua.

Con số này bao gồm bán Ben White cho Arsenal (50 triệu bảng); Marc Cucurella cho Chelsea (60 triệu bảng); Alexis Mac Allister cho Liverpool (35 triệu bảng) và Moises Caicedo cho Chelsea (115 triệu bảng).

Lúc này, câu hỏi tiếp tục được gợi mở cho Brighton không phải là làm cách nào mà họ lại có nhiều tiền để mua sắm, mà vì sao ở thời điểm này? Điều gì đã thúc đẩy chủ sở hữu Tony Bloom, một tay chơi poker nổi tiếng, lại quyết định chơi lớn?

Với Brighton, họ luôn đặt mục tiêu dài hạn. Các Giám đốc Điều hành của "Chim mòng biển" kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng táo bạo này trong thời gian dài và biết rằng đây là thời điểm phù hợp không chỉ với CLB mà cả những đội bóng khác.

Brighton không giàu hơn phần còn lại của Premier League. Song, những đội bóng khác lại bị hìm hãm trên thị trường chuyển nhượng vì các quy tắc liên quan đến lợi nhuận và tính bền vững (PSR). Đó như chiếc vòng kim cô khiến nhiều tên tuổi không thể bạo chi.

Thời điểm kỳ chuyển nhượng còn 5 ngày nữa khép lại, tổng số tiền các đội bóng chi ra đã giảm 800 triệu bảng so với cùng kỳ hè năm ngoái.

Ngược lại, Brighton nằm ngoài những mối lo ngại liên quan đến PSR. Từng bản hợp đồng được CLB chiêu mộ đều được tính toán kỹ lưỡng, để không chỉ đáp ứng được yêu cầu của HLV, mà còn phải làm đẹp sổ sách, từ đó giúp tình hình tài chính luôn ở trạng thái khỏe mạnh.

Hè 2024 cũng chứng kiến những sự cạnh tranh trên thương trường mua sắm tân binh trở nên bớt gắt gao hơn so với những năm trước. Tất cả vì PSR như chiếc roi treo lơ lửng và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ ai hành động dại dột. Điều này giúp Brighton có được những bản hợp đồng mong muốn với mức giá hợp lý.

Ví dụ, Yankuba Minteh nằm trong tầm ngắm của Newcastle. Giá cho cầu thủ này vào khoảng 30 triệu bảng. Tuy nhiên, "Chim chích chòe" (biệt danh Newcastle) không dám xuống tay chi tiền vì lo ngại PSR, khiến họ ở thế bị động. Lập tức, Brighton vào cuộc và cùng với sự quyết đoán đã có tân binh này.

Mùa này cũng không còn được chứng kiến nhiều bom tấn đắt giá. Tính đến ngày 30/8, chỉ có một phi vụ có giá hơn 60 triệu bảng xuất hiện; đó là Dominic Solanke chuyển từ Bournemouth sang Tottenham Hotspur. Hè năm ngoái, có 6 bản hợp đồng mà mỗi cầu thủ gia nhập CLB Premier League với giá hơn 60 triệu bảng xuất hiện.

Với việc những "bom tấn" chuyển nhượng trở nên khan dần, các CLB cũng không còn ép giá bên mua. Điều này cho phép Brighton bạo chi, trong các đội bóng khác phải ngoan ngoãn và trở nên nhu mì.

Dĩ nhiên, không phải cứ mua sắm rầm rộ sẽ đồng nghĩa với thành công. Kết quả trên sân mới nói lên tất cả. Brighton biết điều đó và cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ chăm sóc cầu thủ một cách tận tình, giúp họ sớm hòa nhập cũng như thích nghi với môi trường bóng đá mới.

"Bạn không thể đối xử với tất cả cầu thủ như nhau", HLV Fabian Hürzeler của Brighton nói. "Các tân binh gia nhập CLB đến từ những nền văn hóa khác nhau, lớn lên trong những điều kiện, môi trường khác nhau. Vì vậy, bạn phải tìm hiểu kỹ mọi thứ".

Khép lại lượt trận thứ hai của Premier League mùa 2024/25, Brighton cùng với Manchester City, Arsenal và Liverpool nằm trong số 4 CLB toàn thắng. Đây thực sự là bất ngờ. Cần nhớ rằng "Chim mòng biển" đã chia tay HLV tài năng Roberto De Zerbi trong hè qua.

Lúc 18h30 hôm nay (31/8), Brighton sẽ làm khách trên sân Emirates của Arsenal thuộc vòng 3 Premier League mùa 2024/25. Một kết quả khả quan nữa sẽ giúp "Chim mòng biển" nở nụ cười sau kỳ chuyển nhượng hè vừa táo bạo lại đầy khôn ngoan.

