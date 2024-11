Brighton đã đúng với HLV trẻ nhất Premier League

Kỳ nghỉ quốc tế cuối cùng của năm đánh dấu cuộc đua nghẹt thở trong top đầu Premier League. Chỉ cách biệt ba điểm giữa các đội từ vị trí thứ ba đến vị trí thứ 11, và dù Liverpool đang tạo khoảng cách năm điểm ở ngôi đầu, mọi thứ vẫn chưa hạ màn.

Không ít lời khen ngợi dành cho khởi đầu mạnh mẽ của Nottingham Forest, nhưng ít ai nhận ra rằng Brighton của Fabian Hürzeler cũng đã leo lên top cạnh tranh, sánh vai cùng Chelsea và Arsenal với 19 điểm, chỉ cách biệt nhau bốn bàn thắng. Đó là thành công ngoài mong đợi của CLB.

Việc bổ nhiệm Hürzeler, HLV trẻ nhất Premier League ở tuổi 31, ban đầu vấp phải không ít hoài nghi. Người ta cho rằng Brighton mạo hiểm khi đặt cược vào một chiến lược gia còn non kinh nghiệm.

Tuy nhiên, "Chim mòng biển" - vốn nổi tiếng với những quyết định táo bạo - một lần nữa chứng minh rằng họ luôn biết cách tạo ra khác biệt. Chiến thắng thuyết phục 2-1 trước nhà đương kim vô địch Man City cuối tuần qua trở thành lời khẳng định đanh thép cho tài năng của Hürzeler và sức mạnh của Brighton.

Dưới thời Roberto De Zerbi, Brighton gây ấn tượng mạnh với lối chơi kiểm soát bóng dựa trên những đường chuyền ngắn. Tuy nhiên, triết lý này dần bộc lộ điểm yếu khi đối thủ bắt bài và dễ dàng hóa giải. Hürzeler mạnh dạn thay đổi, biến Brighton từ một đội bóng kiểm soát bóng trở thành "cỗ máy" tấn công tốc độ.

Thay vì những pha đan bóng dài, Brighton dưới thời Hürzeler chú trọng vào việc chuyển đổi trạng thái nhanh chóng từ phòng ngự sang tấn công. Những đường chuyền dài vượt tuyến, những pha chọc khe tinh tế được các cầu thủ Brighton sử dụng hiệu quả. Sự thay đổi này được thể hiện rõ nét qua số liệu thống kê: số đường chuyền trung bình mỗi trận giảm từ 619,7 xuống 479, trong khi số pha chọc khe tăng từ 1,6 lên 2,4.

Không chỉ tăng tốc độ trận đấu, Hürzeler còn mang đến cho Brighton sự đa dạng trong tấn công. Lấy cảm hứng từ những nhà cầm quân hàng đầu nước Đức như Jürgen Klopp, Thomas Tuchel hay Julian Nagelsmann, chiến lược gia trẻ tuổi này xây dựng lối chơi tấn công linh hoạt, biến hóa và khó lường.

Brighton thường xuyên sử dụng những pha chồng biên tốc độ, kết hợp với sự di chuyển thông minh của các tiền vệ trung tâm để tạo ra khoảng trống. Họ cũng không ngần ngại tấn công trung lộ khi có cơ hội. Sự hiệu quả của chiến thuật này được thể hiện qua việc Brighton hiện đứng thứ tư về tỷ lệ các pha tấn công trung lộ (29%).

Thành công của Brighton không thể không kể đến sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Mặc dù mất đi một số trụ cột quan trọng, Brighton kịp thời bổ sung những tân binh chất lượng như Mats Wieffer hay Matt O'Riley.

Theo Transfermarkt, Brighton là đội bóng chi tiêu nhiều thứ hai ở châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, chỉ sau Chelsea. Điều này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà ban lãnh đạo dành cho Hürzeler.

Lối chơi tấn công cống hiến của Brighton đang mang lại hiệu quả cao, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Hàng thủ "Chim mòng biển" vẫn còn khá mong manh khi đã để lọt lưới 15 bàn, con số cao thứ hai trong top 10. Hürzeler cần tìm ra giải pháp để gia cố hàng phòng ngự, tạo sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Hürzeler đã thổi một làn gió mới vào Brighton. Từ một đội bóng có lối chơi kiểm soát bóng có phần đơn điệu, Brighton giờ đây trở nên tốc độ, hiện đại và đầy sức sống. Với tài năng và sự ủng hộ mạnh mẽ, Hürzeler hoàn toàn có thể giúp Brighton tiếp tục bay cao và tạo nên những bất ngờ lớn hơn nữa trong tương lai.

