FIFA Club World Cup 2025 trở thành sân khấu phô diễn tài năng cho các ngôi sao đến từ Nam Mỹ, đặc biệt là những cầu thủ Brazil. Nhưng ánh hào quang tại giải đấu này nhanh chóng trở thành “con dao hai lưỡi”, khi hàng loạt trụ cột của các CLB xứ samba bị các đội bóng châu Âu lôi kéo.

Bốn đại diện của Brazil gồm Palmeiras, Flamengo, Botafogo và Fluminense đều không thể giữ nguyên đội hình sau giải đấu. Fluminense gây ấn tượng mạnh khi lọt vào top 4, trở thành CLB ngoài châu Âu duy nhất góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, hành trình ấy biến họ thành mục tiêu săn đón của các tuyển trạch viên châu Âu.

Ngay sau giải, Wolverhampton lập tức chiêu mộ Jhon Arias - một trong những ngôi sao sáng nhất của Fluminense. Trong khi đó, Botafogo bị tổn thất nghiêm trọng khi mất hai cầu thủ trụ cột Igor Jesus và Jair Cunha vào tay Nottingham Forest. Đây là đòn giáng mạnh sau khi họ đã phải chia tay Thiago Almada (Lyon) và Luiz Henrique (Zenit) từ kỳ chuyển nhượng trước.

Palmeiras mất Richard Rios - cầu thủ gây tiếng vang tại Club World Cup - vào tay Benfica. Flamengo cũng không tránh khỏi “cơn bão” chuyển nhượng: Gerson sang Zenit, còn Wesley ký hợp đồng với AS Roma.

Tổng cộng, 6 cái tên quan trọng lần lượt rời đi, phản ánh thực tế rằng các CLB Brazil khó có thể cạnh tranh về tài chính và sức hấp dẫn so với châu Âu.

Với các cầu thủ Nam Mỹ, FIFA Club World Cup là cơ hội để khẳng định bản thân trên sân khấu quốc tế. Nhưng với những CLB Brazil, giải đấu giống như “tấm danh thiếp” giúp châu Âu nhận diện tài năng và sẵn sàng vung tiền để chiêu mộ.

“FIFA Club World Cup là sân khấu toàn cầu, nhưng cũng là cái giá đắt cho các đội bóng nhỏ hơn”, một chuyên gia nhận định. “Họ giới thiệu ngôi sao của mình cho cả thế giới, nhưng đổi lại, sức mạnh đội hình bị rút ruột chỉ sau một mùa hè”.

Brazil từng là nơi sản sinh ra vô số huyền thoại bóng đá, nhưng làn sóng chảy máu tài năng ngày càng khó kiểm soát. Ánh sáng rực rỡ từ FIFA Club World Cup đã mang lại danh tiếng, nhưng cũng để lại những khoảng trống lớn mà các đội bóng trong nước sẽ cần thời gian dài để lấp đầy.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.