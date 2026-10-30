Brazil mang đội hình gây sốc sang Đông Nam Á đá giao hữu

HLV Carlo Ancelotti triệu tập 26 cầu thủ cho loạt trận giao hữu tháng 11 của tuyển Brazil, trong đó có tới 15 gương mặt dưới 23 tuổi.

HLV Ancelotti quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Danh sách 26 tuyển thủ được Ancelotti công bố tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) ở Rio de Janeiro sáng 30/10. Theo kế hoạch, Selecao sẽ sang Singapore thi đấu hai trận giao hữu thuộc FIFA Days trong tháng 11, lần lượt gặp Nhật Bản ngày 14/11 và đội chủ nhà Singapore ngày 17/11 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt triệu tập lần này là sự xuất hiện đông đảo của những cầu thủ trẻ. Có tới 15 tuyển thủ chưa bước sang tuổi 23, trong đó 9 người đủ điều kiện tham dự các giải đấu cấp độ Olympic. Ancelotti muốn tận dụng loạt trận cuối cùng trong năm 2026 để đánh giá năng lực, theo dõi sự tiến bộ và tạo cơ hội cho những nhân tố mới.

Phát biểu tại buổi công bố danh sách, chiến lược gia người Italy nhấn mạnh Brazil đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Ông cho biết: "Đây là thời điểm chúng tôi cần tập trung nhiều hơn vào những gì đội bóng phải thực hiện, vào dự án đổi mới và tìm kiếm một thế hệ cầu thủ mới, thay vì chỉ chú trọng chất lượng của đối thủ".

Nhà cầm quân người Italy đang từng bước định hình bộ khung mới, đồng thời duy trì những nhân tố giàu kinh nghiệm để bảo đảm tính ổn định cho Selecao. Đây còn là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu lực lượng, tìm kiếm những gương mặt có thể trở thành trụ cột trong tương lai.

Với Singapore, đội tuyển này còn đối đầu Paraguay nhằm học hỏi và cọ xát, qua đó hướng tới mục tiêu tiến xa tại Asian Cup 2027.

Danh sách triệu tập của tuyển Brazil: Thủ môn: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba). Hậu vệ: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome). Tiền vệ: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Tiền đạo: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).