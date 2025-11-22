Chàng trai Đà Nẵng đi 128 nước trong 2 năm, lập 3 kỷ lục Guinness

Từ những video quay cho vui khi thất nghiệp, Brasil Nguyễn đã đi qua 128 quốc gia trong hơn 2 năm, mang về 3 kỷ lục Guinness.

Brasil Nguyễn là du khách Việt Nam đầu tiên đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi.

Từng có 10 năm gắn bó với âm nhạc với vai trò sáng tác và sản xuất, Brasil Nguyễn (tên thật Nguyễn Nam Hiếu, sinh năm 1995, Đà Nẵng) bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực du lịch.

Chỉ trong hơn 2 năm, anh đã đặt chân đến 128 quốc gia, đồng thời xác lập 2 kỷ lục Guinness: "Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi" và "Người Việt Nam kiếm thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao - du lịch ở nước ngoài". Đến 31/10, Brasil Nguyễn nhận thêm một kỷ lục Guinness mới, công nhận anh là "Người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến 118 quốc gia, 6 châu lục" và xác lập 3 kỷ lục thế giới về văn hóa, thể thao, du lịch.

"Trước đó tôi chỉ quay những video linh tinh về chuyến đi, đồ ăn, rồi đăng lên mạng cho vui. Đến năm 2023, tôi mới chính thức chuyên tâm sáng tạo nội dung du lịch", Brasil chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Một ngày một quốc gia

Bước ngoặt đến từ những video trên mạng xã hội. Một hãng du thuyền xuyên quốc gia tình cờ xem được nội dung của anh và gửi lời mời hợp tác. Chuyến hải trình ngày 9/5/2023 đưa anh lần đầu xuất ngoại, khám phá 3 quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore, Indonesia.

"Thời điểm đó tôi đang trong giai đoạn thất nghiệp vài tháng, vì vậy tôi tạo tài khoản TikTok để giải trí. Khi nhãn hàng booking, tôi đồng ý ngay vì chẳng có gì để mất", anh kể.

Từ điểm khởi đầu tình cờ đó, Brasil Nguyễn bắt đầu xem hàng loạt kênh YouTube để học cách kể chuyện du lịch, tìm hiểu văn hóa - ẩm thực - bản sắc các quốc gia trước mỗi chuyến đi. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ các trải nghiệm, địa điểm vui chơi, mẹo xin visa, cách đặt xe - vé máy bay, đến những lỗi du khách Việt thường gặp phải.

Đến nay, anh đã đi qua 128 quốc gia, dù anh chỉ xin được chứng nhận Guinness cho 118 quốc gia. Riêng hành trình gần 4 tháng ở châu Âu, anh đi 43 nước; có nơi chỉ lưu lại 1-1,5 ngày. "Những chỗ tôi đặc biệt yêu thích, như Italy, tôi sẽ ở lâu hơn", anh nói.

Từ chuyến hải trình khởi hành ngày 9/5/2023, Brasil đã bắt đầu hành trình khám phá 128 quốc gia trong hơn 2 năm.

Để tránh vỡ kế hoạch và kiểm soát chi phí, Brasil luôn lên lịch trình trước ít nhất một năm. Tết 2024, anh đã vạch ra kế hoạch đến hết 2025. Riêng năm nay, anh dự định đi 28 quốc gia tại Bắc và Nam Mỹ.

Nam blogger ưu tiên diện đồ thể thao vì gọn nhẹ, linh hoạt, dễ phối. Bên cạnh đó, những chiếc áo đen được anh tận dụng hết mức vì có thể dễ dàng phối thành bộ đồ khác nhau.

Trong hơn 100 quốc gia và các châu lục đã đi qua, châu Âu để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất bởi cảnh quan đẹp như trong những câu truyện cổ tích và những công trình kiến trúc, văn hóa mang đậm dấu ấn của thời phục hưng.

"Italy thân thiện, Thụy Sĩ đẹp như truyện cổ tích, Israel sở hữu những nét đẹp tôn giáo đặc sắc dù chính trị bất ổn. Nhưng càng đi xa, anh càng nhận ra sức hấp dẫn riêng của Việt Nam - một vẻ đẹp mà không nơi nào sánh bằng", Brasil chia sẻ.

Thách thức sau những khung hình

Đằng sau những video tràn đầy năng lượng tích cực là hành trình không ít rủi ro. Brasil từng kiệt sức khi một mình khám phá sa mạc rộng lớn ở châu Phi, hay chứng kiến xung đột chính trị ở Israel. Lừa đảo, móc túi là "chuyện thường ngày", nhất là ở tàu điện ngầm châu Âu. Anh tự may một chiếc túi nhỏ nhiều lớp giấu bên trong áo để bảo vệ hộ chiếu.

"Có lần tôi đi chơi ở Đức về trễ, khoảng 23h thì bị nhóm người vô gia cư bám theo và cầm dao rượt đuổi. May tôi chạy thoát", anh nhớ lại.

Hành trình sáng tạo nội dung du lịch đưa anh đi đến hàng trăm quốc gia và xác lập 2 kỷ lục Guinness.

Là một người theo lối du lịch tiết kiệm, Brasil Nguyễn thường thuê phòng ghép để giảm chi phí lưu trú. Anh đi bộ rất nhiều, có ngày lên đến 30.000-40.000 bước

Brasil chủ yếu đi du lịch một mình, khoảng 90% thời gian, tự quay - dựng video. Thi thoảng anh thuê du học sinh hoặc người bản địa hỗ trợ, nhưng chi phí không hề rẻ.

"Công việc này đôi lúc rất mệt, rất thê thảm. Nhưng khi bấm máy, tôi phải tươi cười, phải niềm nở. Kiệt sức là chuyện quen rồi, nhưng nghĩ đến việc có video cho mọi người xem đã tiếp cho tôi thêm động lực, không thấy mệt nữa", anh nói.

Dù đi nhanh - đi nhiều, hành trình của anh không thiếu những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ở ga tàu điện ngầm tại Rome, anh gặp một cô gái. Đến tận Bỉ, họ lại vô tình gặp nhau. Cô nhận ra anh, xin nghỉ làm 2 tuần và lái xe chở anh sang Hà Lan khám phá. "Tôi vui vì là người châu Á nhưng không bị phân biệt đối xử, ngược lại còn được giúp đỡ nhiệt tình", anh kể.

Hành trình sáng tạo cũng mở ra cho anh những cơ hội hiếm có như tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng châu Âu 2024, 2025, xuất hiện tại Milan Fashion Week, hay tác nghiệp tại Euro Cup - giấc mơ của anh từ thuở nhỏ, nơi anh được xuống sân và gặp nhiều cầu thủ nổi tiếng.

Để tối giản hành lý và chuyển linh động, Brasil Nguyễn ưu tiên mang trang phục thể thao.

Vì đi dài ngày, Brasil mang đầy đủ các loại thuốc cơ bản từ Việt Nam do việc mua thuốc ở nước ngoài khá khó khăn. May mắn thay anh hiếm khi cần dùng đến nó.

"Tôi chỉ hay bị bệnh khi sắp kết thúc chuyến đi, có lẽ vì nhớ Việt Nam quá, nôn nóng về nhà", Brasil chia sẻ.

Mỗi khi đi xa, điều anh nhớ nhất là gia đình, bạn bè và đồ ăn Việt Nam. "Ẩm thực Việt quá đỉnh, cả về sự đa dạng lẫn hương vị". Sau mỗi chuyến dài, anh sụt 5-7 kg, rồi bù lại ngay sau khi về nước.

Qua hành trình của mình, Brasil muốn truyền tải thông điệp người Việt Nam không hề nhỏ bé. "Cũng như bao dân tộc khác, chúng ta hoàn toàn có thể đi xa, học hỏi và khám phá thế giới. Tôi luôn tự hào khi nói mình là người Việt Nam", anh nói.

Anh kỳ vọng một ngày hộ chiếu Việt Nam sẽ mạnh hơn, mở thêm cánh cửa cho những người trẻ thích đi và thích học hỏi. Hiện Brasil đặt mục tiêu chinh phục 200 quốc gia và vùng lãnh thổ