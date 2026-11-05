Bóng rổ, pickleball Việt Nam mở rộng cơ hội tranh tài quốc tế

Bóng rổ đại học Việt Nam có thêm cơ hội tranh tài ở châu Á, trong khi các tay vợt pickleball tiếp tục được thi đấu với những đối thủ hàng đầu thế giới ngay trên sân nhà.

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển góp mặt ở chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026.

Ngày 5/11, New Sports công bố kế hoạch tổ chức các giải bóng rổ, pickleball năm 2027, đồng thời ký kết hợp tác với Asian University Basketball League (AUBL), PPA Tour Asia và FPT Play.

Điểm nhấn của kế hoạch là đưa các đội bóng rổ đại học Việt Nam tiếp cận hệ thống thi đấu châu Á. Theo thỏa thuận với AUBL, New Sports sẽ tổ chức phân khu phía Nam của giải bóng rổ đại học châu Á mùa 2026/27, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2027 tại Hà Nội.

Đội vô địch Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) sẽ có cơ hội tham dự AUBL, đối đầu với những đại diện đại học trong khu vực. Việc kết nối hai giải đấu giúp bóng rổ sinh viên Việt Nam có thêm mục tiêu chuyên môn, thay vì chỉ dừng ở các danh hiệu quốc nội.

Hiện New Sports vận hành hệ thống giải gồm VSBL dành cho học sinh, VCBC dành cho sinh viên và VBC dành cho VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Ở môn pickleball, New Sports và PPA Tour Asia thống nhất hợp tác giai đoạn 2027-2028, duy trì hai giải quốc tế mỗi năm tại Việt Nam. Ban tổ chức cam kết đưa các tay vợt hàng đầu thế giới tham dự, tạo điều kiện để VĐV trong nước được cọ xát thường xuyên.

Mùa giải 2026 ghi nhận bước tiến của pickleball Việt Nam. Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển gặp nhau ở chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup, trong khi Trang Huỳnh tiến từ vòng loại đến chung kết đơn nữ ngay lần đầu dự PPA Tour Asia.

Những kết quả này cho thấy khả năng cạnh tranh của các tay vợt Việt Nam tại sân chơi quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì lịch thi đấu chất lượng để cải thiện trình độ.

Trong kế hoạch năm 2027, FPT Play trở thành đối tác chiến lược về truyền thông và phát sóng các giải bóng rổ, pickleball thuộc hệ thống New Sports. Việc mở rộng truyền hình trực tiếp giúp các giải đấu tiếp cận đông đảo khán giả, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển môi trường thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam.