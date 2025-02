Bốn Phó trưởng Ban thuộc Tỉnh ủy Hải Dương xin nghỉ hưu trước tuổi

Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Hồng Sơn, Ban vừa tiếp nhận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của 5 cán bộ.

Trong số đó, có hai Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Người ít tuổi nhất sinh năm 1971.

Trong đơn, các cá nhân bày tỏ nguyện vọng xin nghỉ trước tuổi để tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp và tinh gọn bộ máy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã tiếp nhận đơn của các cá nhân và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, diễn ra ngày 14/1 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh năm 2025 là thời điểm tăng tốc và bứt phá để đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và là năm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tỉnh Hải Dương tập trung bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá Chính phủ đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên hàng đầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo không gián đoạn công việc.

Ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Hải Dương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua việc hỗ trợ các trường hợp xin nghỉ trước tuổi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, 4 đại tá và 1 thượng tá công an ở Nghệ An đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

