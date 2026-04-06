Bốn bộ, ngành 'hợp lực' dẹp vấn nạn in lậu

Quy chế về Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương đánh dấu bước ngoặt trong sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 bộ trọng yếu nhằm ngăn chặn vấn nạn in lậu và sản xuất hàng giả.

Đội Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thu giữ 5.547 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại nhà sách Kiều Trâm vào tháng 6/2024. Ảnh: Báo Công Thương.

Ngày 06/4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm ký Quyết định số 759/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả (gọi tắt là Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương).

Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng, chống in lậu, sản xuất hàng giả từ hoạt động in và phát hành sản phẩm in lậu trên toàn quốc.

Về cơ cấu tổ chức, Đoàn liên ngành do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành làm Trưởng đoàn. Các Phó trưởng đoàn là lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc bốn bộ, ngành phối hợp gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Thành viên của Đoàn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Quy chế quy định Đoàn liên ngành có các nhiệm vụ và quyền hạn chính bao gồm: (1) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác liên ngành hàng năm; (2) Phối hợp tổ chức kiểm tra chuyên ngành và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in, phát hành; (3) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác; (4) Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các Đội liên ngành phòng, chống in lậu cấp tỉnh; (5) Huy động chuyên gia, cộng tác viên và các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

Về phương thức hoạt động, Đoàn liên ngành tổ chức họp giao ban định kỳ 3 tháng/lần, thực hiện sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. Hoạt động của Đoàn phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân và nghiêm cấm hành vi sách nhiễu.

Bên cạnh đó, Đoàn liên ngành tiếp tục quản lý và duy trì số điện thoại đường dây nóng 0878.58.97.97 để tiếp nhận các thông tin phản ánh phục vụ công tác phòng, chống in lậu. Trưởng đoàn liên ngành cũng có trách nhiệm đôn đốc các địa phương kiện toàn Đội liên ngành cấp tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước theo quy định mới.