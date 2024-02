Bom tấn 'Dune 2' đạt 150 triệu USD doanh thu mở màn?

Bom tấn "Dune: Part Two" hứa hẹn bùng nổ về doanh thu khi ra mắt khán giả toàn cầu. Tác phẩm mở hàng cho Hollywood 2024 đón nhận nhiều phản hồi tích cực.

Theo Hollywood Reporter, hậu truyện về hành tinh cát mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh thế giới. Các rạp chiếu phim kỳ vọng Dune: Part Two có thể vực dậy phòng vé sau khoảng thời gian ảm đạm. Cây viết Pamela Mcclintock cho biết doanh thu phòng vé đang sụt giảm 18% so với năm ngoái và hơn 38% so với năm 2019.

Ra mắt cuối tuần này, Warner Bros. và Legendary thận trọng khi ước tính doanh thu mở màn của Dune 2 ở Bắc Mỹ chỉ hơn 65 triệu USD . Tuy nhiên, các đơn vị theo dõi cho rằng phim sẽ đạt 74 triệu USD . Một số nhà quan sát phòng vé tin tưởng tác phẩm có thể vượt 80 triệu USD , dựa trên lượng vé đặt trước và phản hồi tốt. Hiện, Dune 2 nhận số điểm 97% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes.

Trên thị trường quốc tế, tác phẩm sẽ thu về ít nhất 85 triệu USD khi ra mắt ở 71 quốc gia. Dẫu vậy, dòng phim khoa học viễn tưởng có thể khó thu hút khán giả tại một số thị trường như khu vực Mỹ Latinh, Mcclintock nhận định.

Siêu phẩm về xứ cát được kỳ vọng trở thành cơn sốt phòng vé đầu năm 2024. Ảnh: Warner Bros..

Thực tế, Dune: Part Two là phép thử đối với đạo diễn Denis Villeneuve trong việc gây dựng thương hiệu ăn khách mới cho Legendary. Ra mắt lần đầu năm 2021, bộ phim thu về hơn 433 triệu USD toàn cầu, một con số ấn tượng khi xét trong bối cảnh đại dịch. Đáng nói, tác phẩm còn được phát hành song song trên HBO Max.

Năm 2023, ảnh hưởng từ cuộc đình công buộc hãng phim Legendary phải lùi lịch phát hành Dune 2 tới tháng 3/2024. Điều đó giúp Timothée Chalamet và Zendaya có thể tham gia quảng bá mà không gặp bất kỳ rào cản nào từ Hiệp hội Diễn viên màn ảnh (SAG-AFTRA). Mở rộng tệp khán giả, đặc biệt là giới trẻ là điều mà hãng phim hướng tới.

Từ hiệu ứng mà tác phẩm mang lại, đạo diễn Denis Villeneuve muốn làm thêm phần phim nữa có tựa đề Dune: Messi. Trong khi đó, hãng phim Warner Bros. ấp ủ series Dune: Prophecy, dự kiến ra mắt cuối năm nay.