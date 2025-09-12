Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Bom tấn' của Newcastle bị ám ảnh bởi vụ tạt axit

  • Thứ sáu, 12/9/2025 07:50 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Yoane Wissa vượt qua vụ tấn công axit kinh hoàng năm 2021 suýt cướp đi thị lực và sự nghiệp, để thực hiện giấc mơ chơi bóng tại Premier League.

Yoane Wissa đã vượt qua những thử thách khắc nghiệt để trở thành tân binh đắt giá của Newcastle United.

Tiền đạo người CHDC Congo cho biết vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ tấn công axit kinh hoàng năm 2021. "Đó là trải nghiệm không dễ chịu chút nào", tân binh của Newcastle thổ lộ. Vào tháng 7/2021, chỉ một tháng trước khi gia nhập Brentford từ Lorient, Wissa đối mặt với một biến cố khủng khiếp.

Anh bị tấn công tại nhà riêng, bị tạt axit vào mặt, đe dọa đến thị lực và sự nghiệp bóng đá. Kẻ tấn công - một phụ nữ - sau đó bị kết án 18 năm tù vì hành vi này và âm mưu bắt cóc con gái của Wissa. Dù chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, Wissa nhanh chóng thể hiện quyết tâm vượt qua nghịch cảnh.

HLV Christophe Pelissier của Lorient, người đến thăm Wissa tại bệnh viện một ngày sau vụ tấn công, chia sẻ: “Dù bị ảnh hưởng nặng nề, Yoane nhanh chóng cho thấy quyết tâm thành công. Ý chí mạnh mẽ và tinh thần không bỏ cuộc của cậu ấy thật đáng kinh ngạc”.

Wissa nói thêm: "Sự kiên cường này trở thành đặc trưng trong suốt sự nghiệp của tôi, từ khi thi đấu trước đám đông dưới 3.000 người tại Chambly ở giải hạng 2 Pháp năm 2019, đến việc chuẩn bị đối đầu Barcelona tại Champions League cùng Newcastle mùa này.

Mùa trước, Wissa có 19 bàn thắng tại Premier League, thành tích tốt nhất kể từ khi gia nhập Brentford từ Lorient năm 2021. Nhờ thế, anh được Newcastle United chiêu mộ từ Brentford với giá 55 triệu bảng.

  Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

