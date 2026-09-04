Bộ Y tế phát cảnh báo khẩn về bệnh tay chân miệng

Tay chân miệng tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm với gần 100.000 ca mắc. Bộ Y tế yêu cầu trường học, đặc biệt khối mầm non, tăng cường phòng dịch.

Gần 100.000 ca tay chân miệng được ghi nhận trong 8 tháng, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 4/9, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở giáo dục.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tuần gần đây, một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao, gồm TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đáng chú ý, bệnh vẫn tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang theo học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Nhóm này chiếm 87,3% tổng số ca mắc được ghi nhận.

Bộ Y tế nhận định số ca tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, Covid-19 cũng có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong môi trường tập thể, Bộ Y tế đề nghị ngành giáo dục và y tế tại các địa phương phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhà trẻ và trường mẫu giáo.

Các trường cần tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh về bệnh tay chân miệng và những bệnh truyền nhiễm thường gặp. Nội dung cần tập trung vào cách nhận biết dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, biện pháp phòng bệnh và xử trí khi phát hiện trẻ có triệu chứng.

Về vệ sinh, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng. Với nhà trẻ, trường mẫu giáo, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện thường xuyên nguyên tắc "3 sạch", gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

Các trường cũng cần vệ sinh lớp học, làm sạch thường xuyên những bề mặt và vật dụng trẻ tiếp xúc, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan y tế địa phương trong việc phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em, học sinh nghi ngờ hoặc mắc tay chân miệng và những bệnh truyền nhiễm khác.

Việc tăng cường phòng dịch được đặt ra ngay khi năm học 2026-2027 bắt đầu, thời điểm trẻ em trở lại trường và tiếp xúc trong môi trường tập thể. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm lây lan nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời.