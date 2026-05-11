Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức

Chiều 11/5, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 43/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

Cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL hiện nay có 24 đơn vị, gồm 19 tổ chức hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp công lập. Tại dự thảo, Bộ đề xuất giảm còn 22 đơn vị, gồm 18 tổ chức hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bà Lâm Thị Phương Thanh được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể, Bộ VHTTDL đề xuất duy trì và giữ nguyên mô hình, tên gọi 6 đơn vị có chức năng tham mưu tổng hợp chung, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ, đào tạo và môi trường, Văn phòng Bộ và Cục Hợp tác quốc tế.

Sáu Cục có đối tượng quản lý chuyên ngành, đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ được đề xuất duy trì và giữ nguyên mô hình gồm: Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ cũng đề xuất duy trì và giữ nguyên mô hình, tên gọi 4 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước là Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo Dự thảo, Cục Bản quyền tác giả được đề xuất đổi tên gọi thành Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả.

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Vụ Văn hóa dân tộc vào Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin cơ sở sang Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại sang Cục Báo chí.

Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện đổi tên thành Cục Văn hóa - thông tin cơ sở và gia đình; chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thư viện sang Cục Xuất bản, in và phát hành, đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Cục Xuất bản, in và phát hành được đề xuất đổi tên thành Cục Xuất bản và thư viện, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về thư viện.

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình sang Cục Báo chí quản lý, đồng thời thành lập Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số trên cơ sở tổ chức lại bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về thông tin điện tử của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử và Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL.

Đối với tổ chức cấp phòng trong cơ quan hành chính thuộc bộ, Bộ VHTTDL đề xuất lược bỏ quy định Vụ Kế hoạch - Tài chính có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 4 phòng.

Để không xảy ra khoảng trống pháp lý, đảm bảo thời gian để thực hiện các thủ tục sắp xếp, tổ chức lại (tài chính, tài sản, nhân sự, con dấu, tài khoản...), dự thảo quy định điều khoản chuyển tiếp theo hướng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới.