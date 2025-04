Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tên gọi mới

Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ, tiếp nhận Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; tổ chức lại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (phiên hiệu là Bộ Tư lệnh 969).

Về quy mô tổ chức, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (gọi tắt là BTL Lăng) là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, tương đương cấp Binh chủng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của BTL Lăng do Bộ trưởng Quốc phòng quy định. Cùng đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc BTL Lăng cũng được điều chỉnh theo hướng sáp nhập, tổ chức lại.

Chủ trì Lễ công bố Quyết định, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đây là một chủ trương lớn, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nói chung, của BTL Bảo vệ Lăng nói riêng.

Theo đó, BTL Bảo vệ Lăng được tổ chức lại và bổ sung chức năng, nhiệm vụ; quy mô, tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn sau khi tiếp nhận Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao Quân kỳ Quyết thắng - lá cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với nhiệm vụ vẻ vang, trọng trách nặng nề, đòi hỏi Đảng ủy, BTL Lăng, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa này.

Đặc biệt, BTL Lăng phải nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

BTL Lăng phải thường xuyên quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng, triển khai nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Làm tốt điều này để thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi trường tồn cùng dân tộc; để Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là Di tích đặc biệt, là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm đi theo con đường cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Đảng ủy, BTL Lăng khẩn trương phối hợp rà soát xây dựng, để ban hành Thông tư, quy chế, quy định để triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, bảo vệ khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BTL Lăng nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế; kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an cùng có mặt để chỉ đạo buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) trong buổi tối 18/4.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.