Bộ trưởng Quốc phòng tặng cờ Tổ quốc cho con gái chiến sĩ Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đang có chuyến công tác tại Nga.

Ngày 12/8 (giờ Moscow), Đại tướng Phan Văn Giang tham dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).

Đài tưởng niệm mang tên “Những người bạn liên minh - Chiến sĩ Việt Nam”, được xây dựng trong Công viên Patriot, gồm 3 bức tượng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu trong trận đánh bảo vệ Moscow.

Công trình là một minh chứng biểu tượng cho tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân Việt Nam và tình đoàn kết, hữu nghị bền lâu giữa nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời là một lời nhắc nhở về những đóng góp xương máu của những anh hùng đã góp phần cho chiến thắng vĩ đại, cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các đại biểu khánh thành Đài tưởng niệm. Bộ Quốc phòng, QĐND Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã xây dựng Đài tưởng niệm tại Moscow.

Gần 75 năm qua, nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất.

Trong khi đó, Thượng tướng Viktor Petrovich Goremykin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh, trước sự tấn công của phát xít Đức, các chiến sĩ Việt Nam đã tình nguyện tham gia trận chiến bảo vệ Moscow. Họ đã thể hiện sự dũng cảm, kiên cường, kề vai sát cánh cùng với những người lính Hồng quân Liên Xô đẩy lùi quân xâm lược. Sự đóng góp to lớn của họ đã góp phần làm nên chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Cũng tại lễ khánh thành, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Phượng - con gái chiến sĩ Lý Phú San, hiện sinh sống tại Moscow.

Ông Lý Phú San là một trong 5 chiến sĩ cộng sản Việt Nam tình nguyện chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít.

Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng bà Lê Thị Phượng lá cờ Tổ quốc với mong muốn gia đình luôn luôn hướng về quê hương, Tổ quốc và hy vọng nếu có dịp, bà và gia đình sẽ về thăm quê hương Việt Nam.

Trong ngày 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng đã tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024.

ARMY là hoạt động triển lãm, diễn đàn tổng hợp do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức thường niên từ năm 2015 tại Trung tâm hội nghị - Triển lãm Patriot ở ngoại ô Moscow, thu hút nhiều quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp quốc phòng các nước tham dự.

