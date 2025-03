Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thêm nhiệm vụ mới

Theo thông tin từ Hội đồng quản lý BHXH cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH thay ông Hồ Đức Phớc.

Trước đó, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng.

Quyết định có hiệu lực trong thời gian 5 năm.

Hiện nay, Hội đồng quản lý BHXH có một Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Cường.

Các Ủy viên là đại diện các bộ, ban, ngành tại Trung ương gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Bá Hoan và Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng.

BHXH Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ tài chính có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam tham gia với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế...

BHXH Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước và có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, từ ngày 1/3, công an xã đủ điều kiện thực hiện một số thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an huyện.

Thực hiện Kết luận số 121, ngày 24/01 của BCH TW, Bộ Công an khẩn trương thực hiện sắp xếp mô hình Công an từ 4 cấp thành 3 cấp, tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới từ các bộ, ngành.

