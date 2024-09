Bộ trưởng Giao thông được phân công thêm nhiệm vụ

Đây là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến việc triển khai quy hoạch, đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào.

Theo quyết định, tổ trưởng tổ công tác là Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Tổ phó tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các thành viên tổ công tác gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng và lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành để giải quyết những công việc quan trọng liên quan đến việc triển khai quy hoạch, đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào.

Nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thực hiện thành công các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào (ưu tiên đầu tư tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phấn đấu khởi công trong năm 2025).

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến việc xây dựng, thực hiện đầu tư các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và Lào.

Tổ trưởng, tổ phó tổ công tác sử dụng con dấu của bộ, cơ quan nơi công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Giao thông vận tải sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực của tổ công tác; xây dựng quy chế hoạt động của tổ công tác; giúp tổ trưởng tổ công tác trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của tổ công tác…

Các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ công tác.

