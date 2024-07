Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang làm việc với tỉnh Tây Ninh

Trọng tâm chuyến công tác của Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang là về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hôm nay (27/7), tại Tây Ninh, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã chủ trì Hội nghị công bố dự thảo Quyết định, triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang làm việc tại Tây Ninh hôm nay 27/7.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ các nội dung được kiểm tra; phối hợp tích cực, hiệu quả với Đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Cũng theo Thượng tướng Lương Tam Quang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thượng tướng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận tình hình chính trị nội bộ trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tiếp tục ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng nêu ra một số hạn chế và yêu cầu Ban Thường vụ có các giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới gắn với đặc điểm tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ông Tâm cũng đưa ra một số giải pháp để địa phương thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho thời gian tới.