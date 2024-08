Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang làm việc với tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên cần tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và xây dựng, đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án giao thông trọng điểm; phát triển kênh phân phối, đảm bảo cân đối cung-cầu hàng hóa.

Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất, nhập khẩu trên địa bàn, diễn ra ngày 9/8.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh thời gian tới, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhà đầu tư lớn, công nghệ cao; đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển, tập trung theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh.

Đồng thời, tỉnh tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, dự án trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ Hưng Yên cần khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là quyết định quan trọng, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, giúp Hưng Yên nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hưng Yên là vùng đất văn hiến, còn nhiều dư địa về phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, do đó, tỉnh cần có các giải pháp, lộ trình cụ thể để phát huy tiềm năng, lợi thế vươn lên một cách bền vững, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có văn bản trả lời Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với phương châm "đi đến tận cùng, giải quyết triệt để vấn đề," tránh việc trả lời kiến nghị một cách qua loa, hình thức, chiếu lệ.

Đồng thời, đối với mỗi vấn đề vướng mắc cụ thể, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần trao đổi, tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ, ngành để được hướng dẫn và thống nhất giải pháp tháo gỡ, không thụ động chờ các bộ, ngành trả lời.

Những nội dung kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, Đoàn công tác ghi nhận và khẳng định sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để phân loại chỉ đạo, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chia sẻ một số vấn đề như: Điều chỉnh một số nội dung về quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, tạo điều kiện cho tỉnh triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội; cho phép tỉnh tự chủ trong việc điều tiết sử dụng quỹ lương; tháo gỡ những vướng mắc trong cấp phép xây dựng, thẩm định đất khu công nghiệp; quản lý đất đai, xử lý rác thải rắn trên địa bàn; cải cách tiền lương…

Các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tập trung trao đổi thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội như: việc bảo đảm thực hiện dự án đối với trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất; phân cấp cho địa phương chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha trong hạn mức chuyển đổi đất lúa để thuận lợi trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư; điều chỉnh một số nội dung về quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải…

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2024, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh đã có một số chuyển biến tích cực.

Kết quả, trong 7 tháng của năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,81%, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 8/11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 25.000 tỷ đồng , đạt 76,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Về tình hình đầu tư công, đến ngày 24/7, tỉnh giải ngân được 4.070 tỷ đồng , đạt 20,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, việc giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả cao.

Các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, việc giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn gặp nhiều khó khăn như: tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch giao; công tác chuẩn bị đầu tư, thi công một số dự án lớn còn chậm.

