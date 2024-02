Bộ sưu tập Rolls-Royce rồng - biểu tượng của quyền lực

Vào năm 2012, Rolls-Royce từng giới thiệu bộ sưu tập "Year of The Dragon" trên dòng Phantom VII với duy nhất tùy chọn ngoại thất màu đen. Với số lượng giới hạn 33 chiếc, mẫu xe này chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, có ít nhất 6 chiếc Phantom "Year of The Dragon" 2012 đã lăn bánh tại Việt Nam.