Bộ Sách Đỏ Việt Nam giành giải Nhất về sách khoa học công nghệ

Từ 329 tác phẩm dự thi, 10 cuốn sách được vinh danh tại Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Sáng 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Giải Nhất thuộc về bộ Sách Đỏ Việt Nam do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ xuất bản. Bộ sách gồm 2 tập. Tập 1 về động vật do GS.TS Nguyễn Quảng Trường chủ biên. Tập 2 về thực vật và nấm do GS.TS Trần Thế Bách, TS Nguyễn Thế Cường, TS Đỗ Văn Hải và TS Bùi Hồng Quang đồng chủ biên.

Bộ sách cung cấp thông tin về các loài động vật, thực vật và nấm quý hiếm có nguy cơ bị đe dọa tại Việt Nam. Đây là công trình giúp nhận diện, đánh giá hiện trạng và phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Giải Nhất có giá trị 30 triệu đồng. Nhân dịp này, Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân trao tặng thêm 70 triệu đồng, nâng tổng phần thưởng lên 100 triệu đồng.

Ngay năm đầu tổ chức, giải thưởng thu hút 329 tác phẩm từ hơn 40 nhà xuất bản, tổ chức và đối tác liên kết. Các tác phẩm được đánh giá dựa trên giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản.

Theo cơ cấu dự kiến, giải thưởng có 22 giải, chia đều cho sách in và sách điện tử. Tuy nhiên, hội đồng chỉ chọn 10 tác phẩm để trao giải, gồm 9 sách in và một sách điện tử. Theo ban tổ chức, kết quả này thể hiện nguyên tắc xét chọn dựa trên chất lượng thực tế của từng tác phẩm.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, sáng 4/10. Ảnh: Bộ KH&CN.

Ba giải Nhì được trao cho cuốn AI và con người của GS.TSKH Hồ Tú Bảo, Bình dân học vụ số - Kỹ năng số cơ bản của TS Trần Văn Khải và Phát triển lực lượng sản xuất mới để đột phá trong kỷ nguyên số của PGS.TS Vũ Thanh Sơn. AI và con người là sách điện tử duy nhất được vinh danh năm nay.

Ba giải Ba gồm Cấp cứu ngoại viện do PGS.TS Hoàng Bùi Hải chủ biên, Lịch sử chữ quốc ngữ (1615-1919) của TS Phạm Thị Kiều Ly và An toàn điện hạt nhân của GS.TS Phạm Duy Hiển.

Ba giải Khuyến khích thuộc về Cẩm nang sử dụng kháng sinh trong bệnh viện của TS.BS Nguyễn Đức Long và PGS.TS Trần Ngọc Sơn; Tầm nhìn cải cách cho quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam của nhóm tác giả David Ching Heng Hoe, Trương Nam Thuận, Nguyễn Văn Vương và Lê Anh Dũng. Giải còn lại được trao cho bản dịch Kinh tế học vì lợi ích chung của nhà kinh tế học Jean Tirole, do Phùng Quang Hưng chuyển ngữ.

Các tác phẩm đoạt giải trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y học, kinh tế, khoa học xã hội đến kỹ năng số. Theo ban tổ chức, sự đa dạng này cho thấy vai trò ngày càng lớn của sách trong việc kết nối tri thức khoa học với thực tiễn và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng hướng tới khuyến khích tác giả, nhà khoa học và đơn vị xuất bản tiếp tục đầu tư cho những công trình có chất lượng. Giải cũng thúc đẩy phát triển sách khoa học và xuất bản số.

Giải thưởng được tổ chức theo Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 23/3. Đây là một phần trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông là cơ quan thường trực giải thưởng.