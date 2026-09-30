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Sách điện tử vào chung khảo giải thưởng sách khoa học công nghệ

  • Thứ tư, 30/9/2026 20:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ 329 tác phẩm dự thi, 10 xuất bản phẩm được chọn vào chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, trong đó có sách điện tử.

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Cổng TT Bộ KH&CN.

Sau vòng sơ khảo, 10 xuất bản phẩm tiêu biểu đã được chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026. Giải thưởng phát động từ ngày 1/4 và thu hút 329 tác phẩm tham dự.

Giải thưởng nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia 1/10. Chương trình được triển khai theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề án do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN ngày 23/3.

Điểm mới của giải năm nay là sách điện tử góp mặt trong danh sách chung khảo, bên cạnh sách in. Theo ban tổ chức, đây không chỉ là thay đổi về hình thức, mà phản ánh sự chuyển động của ngành xuất bản trước làn sóng công nghệ. Đưa nội dung khoa học lên nền tảng số giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức. Công nghệ không chỉ là chủ đề được viết trong sách, mà đang thay đổi cách tri thức được tạo ra, xuất bản và lan tỏa.

10 tác phẩm vào chung khảo trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Ở mảng khoa học và công nghệ, các cuốn sách đề cập bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng hạt nhân và phát triển lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên số.

Nhóm sách về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào năng lực số, AI và mối quan hệ giữa con người với công nghệ. Các tác phẩm đặt ra yêu cầu về khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ trong bối cảnh AI phát triển nhanh.

Ở lĩnh vực y tế, các cuốn sách cung cấp kiến thức chuyên môn về sử dụng kháng sinh và cấp cứu ngoại viện. Trong khi đó, các công trình về kinh tế, quy hoạch, văn hóa và lịch sử bàn tới phát triển đô thị, lợi ích chung và quá trình hình thành, phát triển chữ quốc ngữ.

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Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 tiến hành đánh giá, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu. Ảnh: Cổng TT Bộ KH&CN.

Hội đồng sơ khảo và chung khảo gồm các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, y tế, báo chí và xuất bản. Thành phần liên ngành giúp mỗi tác phẩm được đánh giá không chỉ ở chiều sâu học thuật, mà cả ở tính thực tiễn và sức lan tỏa.

Tại phiên họp chung khảo, GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng, đề nghị các thành viên căn cứ kết quả của vòng sơ khảo, làm việc khách quan, chính xác để chọn ra những tác phẩm thực sự có giá trị.

"Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tổ chức có xuất bản phẩm tiêu biểu; qua đó khuyến khích hoạt động sáng tác, biên soạn sách chất lượng cao phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và đời sống", ông Trần Chí Đạt, Phó trưởng ban Thường trực Giải thưởng, cho biết.

Theo ông Đạt, giải thưởng còn góp phần nâng cao chất lượng sách khoa học, công nghệ, thúc đẩy văn hóa đọc, học tập suốt đời và xây dựng hệ sinh thái tri thức số. Hội đồng chung khảo sẽ tiếp tục đánh giá để chọn ra những tác phẩm được tôn vinh tại giải thưởng năm nay.

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Quang Nam - Nhật Minh

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  • Phan Xuân Dũng

    Phan Xuân Dũng

    Ông Phan Xuân Dũng là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XII, XIII.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ cơ khí

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