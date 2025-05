Bộ sách 'Di sản Hồ Chí Minh' có thêm nhiều ấn phẩm mới

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu thêm bốn cuốn sách mới thuộc bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh".

Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Trẻ bắt đầu thực hiện từ năm 1999, tới nay đã hơn 25 năm, với tổng số hơn 70 đầu sách giấy, ngoài ra có bộ sách điện tử, sách nói (audio book) bản đồ. Đây là công trình nghiên cứu công phu, tập hợp nhiều nội dung, tài liệu, hình ảnh quý giá, phần nào khái quát được cuộc đời, hoạt động và tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời và sự nghiệp cho đất nước, cho dân tộc.

Bốn cuốn sách mới thuộc bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu trong dịp này gồm: Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam’s beauty; Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội; Bác Hồ với Công an nhân dân; Bác Hồ với các ngày lễ lớn trong năm.

Cuốn sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ (bản tiếng Việt) và phiên bản tiếng Anh Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam’s beauty.

Cuốn sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ (bản tiếng Việt) do các cán bộ bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) biên soạn. Phiên bản tiếng Anh của tác phẩm Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam’s beauty giới thiệu trong dịp này sẽ góp phần giới thiệu rộng rãi hơn nữa đến bạn bè năm châu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Uncle Hồ, the name that illuminates Việt Nam’s beauty gồm hơn 150 hình ảnh và tư liệu trong sách bám theo trình tự biên niên, phân loại theo các lĩnh vực hoạt động và các sự kiện lớn trong cuộc đời Bác, cũng như theo dòng lịch sử của dân tộc để bố cục được chặt chẽ, rõ ràng.

Sách còn sử dụng một số hình ảnh trong các phim tài liệu và các kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua sách độc giả sẽ thấy những kỷ vật, đôi khi liên quan đến những bức ảnh lịch sử thú vị, như mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, nhà số 9 ngõ Compoint, chiếc micro Bác dùng đọc Tuyên ngôn độc lập hay chiếc đũa nhạc trưởng Bác dùng bắt nhịp bài Kết đoàn…

Độc giả cũng sẽ cảm nhận được rất rõ tình cảm nhân dân dành cho Người qua những hình ảnh về lễ tang của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng con đường Bác đã chọn, phương hướng mà Bác vạch ra vẫn tiếp tục đem đến những thành quả lớn lao - đất nước đã ngày càng mạnh giàu, to đẹp, ngày càng đạt được vị thế lớn lao hơn trên trường quốc tế, như Bác vẫn hằng mong lúc sinh thời.

Sách có cập nhật những thông tin về những cột mốc của đất nước từ sau giải phóng đến nay, trải dài theo các Đại hội Đảng từ Đại hội IV đến Đại hội XI, các thành tựu về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, các công trình lớn làm thay đổi bộ mặt đất nước.

Sách Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Sách Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội gồm một số bài nói và bài viết có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến năm 1969. Sách chia làm ba phần: Phần thứ nhất, gồm một số bài từ năm 1920 đến năm 1945.Phần thứ hai, gồm một số bài từ năm 1945 đến năm 1954. Phần thứ ba, gồm một số bài từ năm 1954 đến năm 1969.

Sách Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sát với lực lượng Công an. Người yêu cầu: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”.

Những câu chuyện được sưu tập trong sách Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam gồm 4 nội dung: Công an - Cánh tay đắc lực của nhà nước chuyên chính; Công an của ta là Công an nhân dân; Tư cách người Công an cách mệnh; Bác Hồ với Công an nhân dân - Công an nhân dân với Bác Hồ.

Sách Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm.

Sách Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm do tác giả Trần Văn Phương biên soạn gồm 50 sự kiện theo thứ tự thời gian ngày tháng trong năm của nước ta. Trong mỗi bài giới thiệu về các ngày lễ, kỷ niệm đó, tác giả trình bày quá trình hình thành, khái quát diễn tiến, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện gắn với các lời dạy của Bác Hồ kính yêu để bạn đọc vận dụng vào thực tiễn.