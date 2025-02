Bỏ qua CR7, Benzema chọn Ronaldo 'béo' hay nhất lịch sử

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với TNT Sports, Benzema cho biết: "Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Nếu anh ta (Cristiano Ronaldo) nghĩ mình là người giỏi nhất trong lịch sử thì đúng là như vậy. Nhưng với tôi, đó là Ronaldo Brazil. Tôi không thích so sánh giữa các cầu thủ. Tôi nghĩ mỗi người đều có một sự nghiệp riêng, và anh ấy (Cristiano) cũng có một hành trình rất đẹp".

Phát biểu của Benzema được đưa ra sau khi Cristiano Ronaldo gây tranh cãi vào ngày 5/2 khi tự nhận mình là cầu thủ bóng đá hay nhất mọi thời đại. "Người giỏi nhất trong lịch sử là tôi, chấm hết. Những con số đã tự nói lên tất cả", Ronaldo phát biểu trên El Chiringuito.

CR7 cũng nói thêm: "Mọi người có thể thích Messi, Maradona hay Pele và tôi tôn trọng điều đó, nhưng nói rằng Cristiano không toàn diện là nói dối. Tôi là cầu thủ toàn diện nhất".

Năm 2014, khi trả lời phỏng vấn Telefoot, Benzema từng thừa nhận Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới.

Benzema và Ronaldo từng là đồng đội tại Real Madrid, cùng nhau chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn, đáng chú ý là 4 chức vô địch Champions League. Trong số 450 bàn thắng mà siêu sao Bồ Đào Nha ghi cho đội chủ sân Bernabeu, có đến 47 bàn là do Benzema kiến tạo.

Hiện tại, cả Ronaldo và Benzema đều đang thi đấu tại Saudi Pro League, lần lượt là chân sút chủ lực của Al Nassr và Al Ittihad. Cả hai đang chia nhau ngôi đầu trong cuộc đua vua phá lưới với cùng 16 bàn.

